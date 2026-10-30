Vecinos denuncian contaminación por aguas negras en Monclova; llevan seis meses sin solución

Los vecinos acudieron a las instalaciones de la dependencia y señalaron que el problema ha llegado a un punto crítico, pues las aguas residuales están brotando hacia el interior de algunas viviendas, generando malos olores y condiciones insalubres para las familias, quienes temen que la contaminación termine provocando afectaciones a la salud.

MONCLOVA, COAH.- La contaminación por aguas negras mantiene preocupados y molestos a habitantes de la comunidad de Estancias de Santa Ana, en Monclova quienes acudieron a las oficinas del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para exigir una solución al problema que, aseguran, desde hace aproximadamente seis meses afecta sus viviendas, callejones y distintos sectores de la comunidad.

Durante la manifestación, uno de los habitantes de la calle Hidalgo explicó que, aunque en su domicilio no enfrenta directamente esta problemática, decidió acudir para respaldar a sus vecinos, al considerar injusto que las autoridades hayan permitido que la situación avanzara pese a que desde hace dos o tres meses se habían presentado solicitudes para atenderla.

“Es una ingratitud y una desconsideración total. Si ya sabían, ¿por qué no lo habían tomado en cuenta?”, expresó, al cuestionar la falta de atención a las peticiones de los habitantes.

La preocupación aumentó cuando algunos vecinos mencionaron que incluso se han registrado presuntos problemas de salud relacionados con la contaminación.

Durante la protesta señalaron el fallecimiento de un menor de aproximadamente 10 años, ocurrido meses atrás, aunque reconocieron que oficialmente no se estableció que su muerte estuviera relacionada con esta situación.

Asimismo, recordaron que anteriormente se presentó un problema con las cisternas, luego de que, según sus testimonios, durante trabajos de cambio de tuberías se introdujera agua contaminada con aguas negras, lo que los obligó a desechar el líquido almacenado y esperar a que se abastecieran nuevamente con agua limpia.

Los habitantes aseguraron que sus solicitudes de atención no son recientes, pues algunos llevan años pidiendo mejoras en el servicio de drenaje, principalmente en las zonas donde la infraestructura ya resulta insuficiente ante el crecimiento de la comunidad.

Uno de los vecinos explicó que incluso hay viviendas ubicadas más allá de donde termina la última línea de drenaje, pese a que las familias han pagado por este servicio.

También cuestionó que se permita el crecimiento de nuevos fraccionamientos cuando, aseguró, no existe infraestructura suficiente para garantizar la conexión al sistema sanitario.