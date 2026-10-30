Vecinos denuncian contaminación por aguas negras en Monclova; llevan seis meses sin solución

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Monclova
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    Vecinos denuncian contaminación por aguas negras en Monclova; llevan seis meses sin solución
    Molestos por los fétidos olores, vecinos acudieron a las oficinas de Simas a exigir solución a la problemática. LIDIET MEXICANO

Exigen solución inmediata a la problemática que ya empieza a impactar en su salud

MONCLOVA, COAH.- La contaminación por aguas negras mantiene preocupados y molestos a habitantes de la comunidad de Estancias de Santa Ana, en Monclova quienes acudieron a las oficinas del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para exigir una solución al problema que, aseguran, desde hace aproximadamente seis meses afecta sus viviendas, callejones y distintos sectores de la comunidad.

Los vecinos acudieron a las instalaciones de la dependencia y señalaron que el problema ha llegado a un punto crítico, pues las aguas residuales están brotando hacia el interior de algunas viviendas, generando malos olores y condiciones insalubres para las familias, quienes temen que la contaminación termine provocando afectaciones a la salud.

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Durante la manifestación, uno de los habitantes de la calle Hidalgo explicó que, aunque en su domicilio no enfrenta directamente esta problemática, decidió acudir para respaldar a sus vecinos, al considerar injusto que las autoridades hayan permitido que la situación avanzara pese a que desde hace dos o tres meses se habían presentado solicitudes para atenderla.

“Es una ingratitud y una desconsideración total. Si ya sabían, ¿por qué no lo habían tomado en cuenta?”, expresó, al cuestionar la falta de atención a las peticiones de los habitantes.

La preocupación aumentó cuando algunos vecinos mencionaron que incluso se han registrado presuntos problemas de salud relacionados con la contaminación.

Durante la protesta señalaron el fallecimiento de un menor de aproximadamente 10 años, ocurrido meses atrás, aunque reconocieron que oficialmente no se estableció que su muerte estuviera relacionada con esta situación.

Asimismo, recordaron que anteriormente se presentó un problema con las cisternas, luego de que, según sus testimonios, durante trabajos de cambio de tuberías se introdujera agua contaminada con aguas negras, lo que los obligó a desechar el líquido almacenado y esperar a que se abastecieran nuevamente con agua limpia.

Los habitantes aseguraron que sus solicitudes de atención no son recientes, pues algunos llevan años pidiendo mejoras en el servicio de drenaje, principalmente en las zonas donde la infraestructura ya resulta insuficiente ante el crecimiento de la comunidad.

Uno de los vecinos explicó que incluso hay viviendas ubicadas más allá de donde termina la última línea de drenaje, pese a que las familias han pagado por este servicio.

También cuestionó que se permita el crecimiento de nuevos fraccionamientos cuando, aseguró, no existe infraestructura suficiente para garantizar la conexión al sistema sanitario.

$!Vecinos afirman que Simas conoce la problemática por la contaminación de aguas negras, sin embargo, nada ha hecho por solucionarlo.
Vecinos afirman que Simas conoce la problemática por la contaminación de aguas negras, sin embargo, nada ha hecho por solucionarlo. LIDIET MEXICANO

A esta problemática se suman los hundimientos que presentan algunas calles, situación que atribuyeron al deterioro de las instalaciones subterráneas.

Recordaron que hace aproximadamente cinco o seis meses, luego de que un camión cayera en una zona afectada, se realizaron trabajos de reparación en los que presuntamente se colocó una tubería de menor diámetro, lo que consideran pudo agravar el problema.

Los inconformes también cuestionaron que, ante los brotes de aguas negras, la respuesta haya sido extraer los residuos y arrojarlos en la parte superior de la zona, pues consideraron que esta medida únicamente traslada la contaminación y no representa una solución de fondo.

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Los vecinos acudieron este viernes a las oficinas de Simas para buscar una respuesta directamente del gerente del organismo, de quien aseguraron tenían conocimiento previo de la manifestación; sin embargo, señalaron que no se encontraba en las instalaciones cuando llegaron.

Ante esta situación, los habitantes de Estancias de Santa Ana insistieron en que necesitan una intervención urgente, pues además de los daños que enfrentan en sus viviendas y calles, consideran que está en riesgo la salud de las familias que diariamente tienen que convivir con las aguas residuales y la contaminación.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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