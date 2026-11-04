Conectarán a compradores y proveedores en el ‘Encuentro de Negocios 2026’ de Canacintra Monclova

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    Conectarán a compradores y proveedores en el ‘Encuentro de Negocios 2026’ de Canacintra Monclova
    Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra Monclova, encabezó la presentación del Encuentro de Negocios 2026, que espera conectar a proveedores locales con grandes compradoras nacionales. LIDIET MEXICANO

El evento de Canacintra se realizará el 11 y 12 de noviembre en la Unidad de Seminarios de la UAdeC; habrá mesas de trabajo y exhibición gratuita

MONCLOVA, COAH.- Empresas compradoras de Monterrey, Saltillo, Torreón, Piedras Negras y la Región Centro participarán en el Encuentro de Negocios 2026, organizado por Canacintra Monclova. El objetivo es que los proveedores locales presenten sus productos y servicios para integrarse a las cadenas de suministro de importantes compañías.

El evento se desarrollará los días 11 y 12 de noviembre en la Unidad de Seminarios de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde habrá una exhibición gratuita de proveedores, conferencias y mesas de trabajo para concretar acuerdos comerciales.

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Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra Monclova, informó que está confirmada la asistencia de compañías como Greenbrier, GIMSA, Ironcast Frontera, AZ Industries, Maxion, Motherson, Arca Continental, Cemex, Constellation Brands, Dual, Grupo Industrial Monclova, GK Stamping, Oxxo, SIMAS, SMS Group y Trinity Industries, entre otras.

También se contempla la participación virtual de Bachoco y Stellantis Brands, mientras que Caterpillar, Peñoles, Magna, Arcosa y Tupy están pendientes de confirmar. En las mesas de trabajo, los proveedores tendrán acercamiento directo con representantes de estas compañías para ofrecer sus servicios y conocer sus necesidades.

Mtanous Falco explicó que el encuentro ha generado resultados positivos en ediciones anteriores, pues algunas empresas lograron establecer relaciones comerciales que continúan vigentes, motivo por el que compradores del año pasado decidieron regresar. Aunque no hay cifras sobre los montos de las operaciones, señaló que han recibido comentarios favorables de participantes que concretaron oportunidades de negocio.

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Además de las reuniones comerciales, se instalará un área de exhibición con empresas proveedoras de Monclova y otras ciudades, entre ellas compañías de los sectores industrial, metalmecánico, logístico, de servicios y seguridad industrial.

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El presidente de Canacintra destacó que este tipo de encuentros demuestra que la Región Centro tiene capacidad para atender las necesidades de diferentes industrias y que su actividad productiva se ha diversificado más allá del sector siderúrgico. Señaló que actualmente existen oportunidades en la proveeduría automotriz, fabricación de componentes para interiores de vehículos, producción de tráileres y carros de ferrocarril.

“Monclova sigue viva, a pesar del cierre de la empresa que todos sabemos y de la quiebra de algunas otras. Aquí estamos presentes”, expresó.

El encuentro tendrá un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. El registro para las actividades del 11 de noviembre comenzará a las 11:00 de la mañana en el lobby de la Unidad de Seminarios. La entrada al área de exhibición será gratuita.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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