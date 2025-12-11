Violencia en Monclova: taxista golpea con bate a chofer de Estafeta frente a Clínica 7 (video)

Monclova
/ 11 diciembre 2025
    Violencia en Monclova: taxista golpea con bate a chofer de Estafeta frente a Clínica 7 (video)
    El agresor, de la base Cherokee, fue grabado por testigos durante el ataque. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La agresión ocurrió cuando el conductor de la paquetería pidió liberar la salida del estacionamiento. Pacientes y visitantes del IMSS presenciaron la violenta escena

MONCLOVA, COAH.- Un incidente vial terminó en un violento ataque la mañana de este jueves en pleno Centro de Monclova, cuando un taxista de la base Cherokee, identificado con el número económico 25, arremetió con un bate de béisbol contra un chofer de Estafeta frente a la Clínica 7 del IMSS.

El conflicto inició cuando el conductor de la paquetería pidió al ruletero mover su unidad, estacionada justo a la salida del estacionamiento del hospital.

TE PUEDE INTERESAR: Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General

La petición desató la furia del taxista, quien bajó de su vehículo, abrió la cajuela y tomó un bate para golpear directamente en el antebrazo al trabajador.

Testigos presenciales quedaron impactados por la agresión y grabaron la escena, que rápidamente se viralizó.

Algunos transeúntes comentaron que el comportamiento del agresor era tan alterado que parecía encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia.

$!El ruletero mostró un comportamiento agresivo que sorprendió a los presentes.
El ruletero mostró un comportamiento agresivo que sorprendió a los presentes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El video ya circula en redes sociales y ha generado fuerte indignación entre usuarios y habitantes de la zona, quienes exigieron sanciones contra el responsable.

Temas


Seguridad
Violencia
taxistas

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
true

Si el crimen te da Limones, Haces...
true

¡Qué soleado estuvo el año!
true

Los jóvenes ya no saben hablar
En 2025, el gobierno estatal destinó alrededor de 200 millones de pesos a proyectos en la Región Carbonífera.

Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera
La revista Time reconoció a los principales líderes tecnológicos detrás del avance de la Inteligencia Artificial, destacando su impacto global en la política, la economía y la vida cotidiana.

Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’