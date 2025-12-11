Violencia en Monclova: taxista golpea con bate a chofer de Estafeta frente a Clínica 7 (video)

MONCLOVA, COAH.- Un incidente vial terminó en un violento ataque la mañana de este jueves en pleno Centro de Monclova, cuando un taxista de la base Cherokee, identificado con el número económico 25, arremetió con un bate de béisbol contra un chofer de Estafeta frente a la Clínica 7 del IMSS. El conflicto inició cuando el conductor de la paquetería pidió al ruletero mover su unidad, estacionada justo a la salida del estacionamiento del hospital. TE PUEDE INTERESAR: Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

La petición desató la furia del taxista, quien bajó de su vehículo, abrió la cajuela y tomó un bate para golpear directamente en el antebrazo al trabajador. Testigos presenciales quedaron impactados por la agresión y grabaron la escena, que rápidamente se viralizó. Algunos transeúntes comentaron que el comportamiento del agresor era tan alterado que parecía encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia.

El video ya circula en redes sociales y ha generado fuerte indignación entre usuarios y habitantes de la zona, quienes exigieron sanciones contra el responsable.