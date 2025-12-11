Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que 2025 se convirtió en el año con menos registros de homicidios dolosos en Coahuila.

Durante la Sesión Mensual de Negocios para Socios, realizada en las instalaciones de Canacintra, el Fiscal General presentó frente a gerentes, directivos y líderes empresariales del sector industrial de la región sureste de Coahuila algunos de los resultados en materia de seguridad para el estado.

De acuerdo con el fiscal, uno de los resultados más importantes con los que concluirá 2025 es una baja en los homicidios dolosos de un total de 31.15 por ciento en comparación con 2024.

Según los datos presentados, mientras que 2024 cerró con un total de 122 homicidios dolosos en Coahuila, en esteaño se registraron 84, es decir, 38 asesinatos menos.

En ese sentido, ahondó que al menos el 98.8 por ciento de estos crímenes han sido resueltos de alguna manera; es decir, con la detención de responsables o la conclusión de alguna carpeta de investigación con miras a la búsqueda de justicia en los casos.

Un dato relevante que presentó ante la audiencia de la Sesión Mensual fue que este año registró el récord de homicidios más bajo en los últimos 30 años de registro.

Resaltó que, aunque los 84 homicidios siguen siendo una cifra relevante, es un indicador que contrasta altamente con el de otras entidades vecinas, que concluirán el año con hasta mil 200 homicidios.

Por otro lado, reveló que estos resultados se han dado gracias a la coordinación con las autoridades federales, pero también con la propia ciudadanía, que se ha ido acercando paulatinamente a las autoridades para reportar hechos delictivos.

Al respecto, dijo que esto ha generado otros resultados en el año, como el cateo de 148 inmuebles relacionados con actividades delictivas, el aseguramiento de 554 kilogramos de drogas, 87 armas de fuego, seis mil 277 cartuchos y 306 detenciones durante estos procedimientos.