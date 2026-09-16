¡Viva México! Sara Irma Pérez Cantú encabeza el Grito de Independencia en Frontera

FRONTERA, COAH.- Con el repique de la campana y el grito de “¡Viva México!”, miles de familias de Frontera celebraron la noche del 15 de septiembre la Independencia de México, en una ceremonia encabezada por segundo año consecutivo por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú desde el balcón del Palacio Municipal. La celebración reunió a familias fronterenses en la Plaza Principal, donde el verde, blanco y rojo de la bandera mexicana acompañaron una noche de música, tradición y fervor patrio.

Las actividades conmemorativas iniciaron con una Misa de Acción de Gracias en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, para posteriormente trasladarse al Ejido 8 de Enero, donde se llevaron a cabo bailes folclóricos y presentaciones musicales como parte de los festejos patrios. Más tarde, la Plaza Principal se convirtió en el punto de encuentro de las familias que acudieron a participar en la ceremonia del Grito de Independencia, acompañando a la presidenta municipal en una de las noches más representativas para los mexicanos. Antes de la ceremonia, se realizó un enlace en directo con la capital del estado, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el Grito de Independencia para los coahuilenses. Posteriormente, desde el balcón del Palacio Municipal, Sara Irma Pérez Cantú hizo sonar la campana y pronunció el tradicional grito en honor a los héroes que dieron libertad a México, acompañada por su familia, integrantes del Cabildo, directores y coordinadores municipales, así como elementos del 105/o Batallón de Infantería.

La ceremonia concluyó con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de Frontera, seguido de las presentaciones musicales de Los Comisarios del Norte y Jessy López y su Grupo, quienes pusieron el ambiente festivo para cerrar la celebración. De esta manera, Frontera conmemoró un año más de la Independencia de México, en una noche que reunió a las familias para mantener vivas las tradiciones y el orgullo de ser mexicanos.