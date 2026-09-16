¡Viva México! Sara Irma Pérez Cantú encabeza el Grito de Independencia en Frontera

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    ¡Viva México! Sara Irma Pérez Cantú encabeza el Grito de Independencia en Frontera
    Sara Irma Pérez Cantú encabezó por segundo año consecutivo el Grito de Independencia desde el Palacio Municipal. CORTESÍA

Miles de familias se reunieron en la Plaza Principal para celebrar el Grito de Independencia encabezado por Sara Irma Pérez Cantú

FRONTERA, COAH.- Con el repique de la campana y el grito de “¡Viva México!”, miles de familias de Frontera celebraron la noche del 15 de septiembre la Independencia de México, en una ceremonia encabezada por segundo año consecutivo por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú desde el balcón del Palacio Municipal.

La celebración reunió a familias fronterenses en la Plaza Principal, donde el verde, blanco y rojo de la bandera mexicana acompañaron una noche de música, tradición y fervor patrio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/miguel-riquelme-encabeza-el-grito-ante-110-mil-torreonenses-y-celebra-con-exito-concierto-de-alfredo-olivas-MH23531409
$!El espectáculo de pirotecnia iluminó el cielo de Frontera al concluir la ceremonia.
El espectáculo de pirotecnia iluminó el cielo de Frontera al concluir la ceremonia. CORTESÍA

Las actividades conmemorativas iniciaron con una Misa de Acción de Gracias en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, para posteriormente trasladarse al Ejido 8 de Enero, donde se llevaron a cabo bailes folclóricos y presentaciones musicales como parte de los festejos patrios.

Más tarde, la Plaza Principal se convirtió en el punto de encuentro de las familias que acudieron a participar en la ceremonia del Grito de Independencia, acompañando a la presidenta municipal en una de las noches más representativas para los mexicanos.

Antes de la ceremonia, se realizó un enlace en directo con la capital del estado, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el Grito de Independencia para los coahuilenses.

Posteriormente, desde el balcón del Palacio Municipal, Sara Irma Pérez Cantú hizo sonar la campana y pronunció el tradicional grito en honor a los héroes que dieron libertad a México, acompañada por su familia, integrantes del Cabildo, directores y coordinadores municipales, así como elementos del 105/o Batallón de Infantería.

$!Miles de familias se reunieron en la Plaza Principal de Frontera para celebrar las fiestas patrias.
Miles de familias se reunieron en la Plaza Principal de Frontera para celebrar las fiestas patrias. CORTESÍA

La ceremonia concluyó con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de Frontera, seguido de las presentaciones musicales de Los Comisarios del Norte y Jessy López y su Grupo, quienes pusieron el ambiente festivo para cerrar la celebración.

De esta manera, Frontera conmemoró un año más de la Independencia de México, en una noche que reunió a las familias para mantener vivas las tradiciones y el orgullo de ser mexicanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Grito De Independencia

Localizaciones


Coahuila
Monclova
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
true

POLITICÓN: Samuel García, el inesperado ‘héroe’ contra el ‘pase turístico’

NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX

NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX
true

Seguridad privada: ¿por qué debemos pagarla?
Los caminos libres de México

Los caminos libres de México
true

Morir joven en México

true

México, un país asnal
true

Candidatos de Morena, definidos para mantener el poder