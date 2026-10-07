Wittur confirma inversión de 192 millones de pesos en ampliación de su planta en Monclova

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    Wittur confirma inversión de 192 millones de pesos en ampliación de su planta en Monclova
    Autoridades estatales y municipales, junto con directivos de Wittur, durante la develación de la placa del proyecto de ampliación. LIDIET MEXICANO

La empresa confirmó la ampliación de instalaciones y líneas de producción durante un evento privado con autoridades estatales y municipales

La empresa Wittur confirmó la ampliación de sus instalaciones y líneas de producción en Monclova con una inversión de 192 millones de pesos, proyecto que permitirá generar nuevas oportunidades de empleo para la Región Centro-Desierto.

El anuncio formal se realizó durante un evento privado en las instalaciones de la empresa, donde estuvieron presentes el alcalde Carlos Villarreal Pérez; el secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez, y Giorgio Scarabello, director Regional Américas de Grupo Wittur.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/wittur-ampliara-produccion-en-monclova-y-generara-nuevos-empleos-AP23977061

Con esto se concreta lo que el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, había adelantado en días recientes, cuando señaló que Wittur ampliaría sus líneas de producción y que se trabajaba con sus directivos para conocer los detalles del proyecto.

Sisbeles Alvarado indicó que empresas como Wittur, Yura, Duzón y Dual forman parte de los proyectos que fortalecen la actividad industrial de la Región Centro-Desierto, además de otras inversiones que serán anunciadas posteriormente. De acuerdo con cifras del IMSS, estos proyectos representan más de 4 mil nuevos empleos para la región.

$!Trabajadores de Wittur en una de las líneas de producción de la planta en Monclova, que será ampliada con una inversión de 192 millones de pesos.
Trabajadores de Wittur en una de las líneas de producción de la planta en Monclova, que será ampliada con una inversión de 192 millones de pesos. LIDIET MEXICANO

Durante el encuentro, el alcalde Carlos Villarreal destacó que se mantiene el trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila y el sector empresarial para impulsar proyectos que generen más oportunidades para las familias monclovenses.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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