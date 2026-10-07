Wittur confirma inversión de 192 millones de pesos en ampliación de su planta en Monclova

La empresa Wittur confirmó la ampliación de sus instalaciones y líneas de producción en Monclova con una inversión de 192 millones de pesos, proyecto que permitirá generar nuevas oportunidades de empleo para la Región Centro-Desierto. El anuncio formal se realizó durante un evento privado en las instalaciones de la empresa, donde estuvieron presentes el alcalde Carlos Villarreal Pérez; el secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez, y Giorgio Scarabello, director Regional Américas de Grupo Wittur.

Con esto se concreta lo que el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, había adelantado en días recientes, cuando señaló que Wittur ampliaría sus líneas de producción y que se trabajaba con sus directivos para conocer los detalles del proyecto. Sisbeles Alvarado indicó que empresas como Wittur, Yura, Duzón y Dual forman parte de los proyectos que fortalecen la actividad industrial de la Región Centro-Desierto, además de otras inversiones que serán anunciadas posteriormente. De acuerdo con cifras del IMSS, estos proyectos representan más de 4 mil nuevos empleos para la región.

Durante el encuentro, el alcalde Carlos Villarreal destacó que se mantiene el trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila y el sector empresarial para impulsar proyectos que generen más oportunidades para las familias monclovenses.

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