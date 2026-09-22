Morena busca devolver al Tribunal Electoral facultad para designar a su contralor en Coahuila
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Magaly Hernández planteó reformar nuevamente el Código Electoral estatal para que el órgano jurisdiccional nombre a la persona titular de su Contraloría Interna
La diputada de Morena, Magaly Hernández, presentó este martes una iniciativa para modificar nuevamente el Código Electoral de Coahuila y devolver al Tribunal Electoral del Estado la facultad de designar a la persona titular de su Contraloría Interna, atribución que el Congreso asumió mediante una reforma aprobada el pasado 1 de septiembre.
Con los cambios vigentes, la persona titular de la Contraloría debe ser designada por las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes en la sesión correspondiente y rendir protesta ante el Pleno del Congreso.
En la exposición de motivos, Hernández sostuvo que este mecanismo puede afectar la autonomía e independencia del Tribunal Electoral, al permitir la intervención de otro poder en la integración de uno de sus órganos internos.
La iniciativa cita el artículo 116 de la Constitución federal, que establece que las autoridades jurisdiccionales electorales de las entidades federativas deben contar con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
También refiere resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionadas con la designación de titulares de órganos internos de control en tribunales electorales de entidades como Nayarit, Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Morelos, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala.
De acuerdo con la propuesta, esos precedentes señalan que la intervención de los congresos locales en la designación de titulares de las contralorías internas de los tribunales electorales puede representar un riesgo para la autonomía de dichos órganos.
YA HABÍA SIDO CUESTIONADO EN EL PLENO
La facultad del Congreso para realizar este nombramiento ya había sido cuestionada por el también diputado de Morena, Antonio Attolini, durante la sesión del 8 de septiembre, cuando se emitió la convocatoria para iniciar el procedimiento de designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral.
En aquella sesión, Attolini cuestionó que el Legislativo tuviera atribuciones para realizar el nombramiento y señaló que el artículo 67 de la Constitución local establece facultades del Congreso respecto de determinados organismos públicos autónomos, pero sostuvo que estas no implican que pueda designar directamente a la persona titular de un órgano de control de un tribunal electoral.
El legislador también citó el artículo 116 de la Constitución federal y diversos precedentes judiciales para sostener que la autonomía e independencia de los tribunales electorales locales deben considerarse al analizar la facultad de designación.
Attolini planteó además que existe un problema de separación de poderes cuando el Legislativo designa a la persona encargada del control administrativo de un órgano jurisdiccional electoral.
De aprobarse la iniciativa de Hernández, la persona titular de la Contraloría Interna sería designada nuevamente por el Pleno del Tribunal Electoral, mediante el voto de la mayoría de sus integrantes y previa convocatoria.