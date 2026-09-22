Morena busca devolver al Tribunal Electoral facultad para designar a su contralor en Coahuila

Con los cambios vigentes, la persona titular de la Contraloría debe ser designada por las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes en la sesión correspondiente y rendir protesta ante el Pleno del Congreso.

La diputada de Morena, Magaly Hernández, presentó este martes una iniciativa para modificar nuevamente el Código Electoral de Coahuila y devolver al Tribunal Electoral del Estado la facultad de designar a la persona titular de su Contraloría Interna, atribución que el Congreso asumió mediante una reforma aprobada el pasado 1 de septiembre.

En la exposición de motivos, Hernández sostuvo que este mecanismo puede afectar la autonomía e independencia del Tribunal Electoral, al permitir la intervención de otro poder en la integración de uno de sus órganos internos.

La iniciativa cita el artículo 116 de la Constitución federal, que establece que las autoridades jurisdiccionales electorales de las entidades federativas deben contar con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

También refiere resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionadas con la designación de titulares de órganos internos de control en tribunales electorales de entidades como Nayarit, Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Morelos, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala.

De acuerdo con la propuesta, esos precedentes señalan que la intervención de los congresos locales en la designación de titulares de las contralorías internas de los tribunales electorales puede representar un riesgo para la autonomía de dichos órganos.

YA HABÍA SIDO CUESTIONADO EN EL PLENO

La facultad del Congreso para realizar este nombramiento ya había sido cuestionada por el también diputado de Morena, Antonio Attolini, durante la sesión del 8 de septiembre, cuando se emitió la convocatoria para iniciar el procedimiento de designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral.