Coahuila: Proponen que nuevos fraccionamientos incorporen captación de agua de lluvia

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: Proponen que nuevos fraccionamientos incorporen captación de agua de lluvia
    El diputado Gerardo Aguado planteó incorporar sistemas de captación de agua pluvial en nuevos desarrollos urbanos de Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

Dos iniciativas de Gerardo Aguado buscan incorporar sistemas de captación de agua pluvial en fraccionamientos y sumar esta infraestructura a la legislación estatal

Ante los problemas de distribución y suministro de agua que, de acuerdo con el planteamiento del diputado Gerardo Aguado, afectan a distintos municipios de Coahuila, incluido Saltillo, el legislador presentó dos iniciativas para incorporar sistemas de captación de agua pluvial en nuevos desarrollos urbanos y regular esta infraestructura en el marco estatal de los servicios de agua.

La primera iniciativa fue presentada el 15 de septiembre y propone modificar diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, para establecer que los nuevos fraccionamientos habitacionales, campestres y comerciales cuenten con sistemas de captación de agua pluvial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acusa-fernando-rodriguez-a-ricardo-mejia-de-intervenir-en-disputa-por-diputacion-del-pt-BC23659787

La segunda, presentada este 22 de septiembre, plantea modificaciones a la Ley de Aguas para los Municipios del Estado, con el fin de incluir la captación de agua de lluvia entre las obras y servicios relacionados con la infraestructura hidráulica. También propone que los proyectos de estos sistemas en los fraccionamientos sean sometidos a la aprobación del organismo operador correspondiente.

De acuerdo con ambas propuestas, el aprovechamiento del agua de lluvia dejaría de depender únicamente de acciones voluntarias y sería considerado desde la planeación y construcción de nuevos desarrollos.

En materia de desarrollo urbano, la primera iniciativa contempla que los fraccionamientos habitacionales de densidad muy baja, baja, media baja, intermedia, media alta, alta y muy alta cuenten con esta infraestructura.

El requisito también se extendería a los fraccionamientos campestres y comerciales. Para los desarrollos de urbanización progresiva, la captación de lluvia se incorporaría entre las obras de infraestructura que deberían realizar los fraccionadores, junto con el drenaje, agua potable y energía eléctrica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/madres-buscadoras-ingresan-al-penal-de-monclova-en-busca-de-pistas-sobre-desaparecidos-AB23660473

La propuesta de reforma a la Ley de Aguas complementaría estas disposiciones al incluir las obras de captación de aguas pluviales dentro de la infraestructura hidráulica regulada por la legislación. Además, establecería que los proyectos de los fraccionamientos contemplaran estos sistemas para su revisión por parte del organismo operador.

En la exposición de motivos, Aguado señaló que el agua captada podría utilizarse en actividades que no requieren agua potable, como el riego de áreas verdes, la limpieza y otros usos, dependiendo de la infraestructura instalada y del tratamiento disponible.

El legislador también planteó que la captación en los nuevos desarrollos podría contribuir a disminuir la presión sobre los mantos acuíferos y a mitigar inundaciones durante las temporadas de lluvias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Desarrollo Urbano
Infraestructura

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin daño colateral para Slim

Sin daño colateral para Slim
true

AHMSA: ¿Esta vez sí se va a subastar?
true

POLITICÓN: Morena Coahuila arrancará ¡otra vez! en desventaja electoral por retraso en candidaturas
Personal médico realizó durante más de una hora maniobras de reanimación para intentar salvar a la paciente.

Muere joven madre tras dar a luz en el Hospital General de Saltillo; investigan el caso

Algunas instituciones plantean mantener los celulares como herramientas educativas, siempre que se utilicen de manera responsable.

Ante regulación federal, UAdeC y CBTis fomentarán uso responsable del celular en aulas
Los clubes de segunda división han realizado protestas para exigir nuevamente la posibilidad de competir por un lugar en la Liga MX.

Ascenso y descenso en Liga MX: Senado prepara reforma para restituirlo
Donald Trump acusó a México de ser el “epicentro de la violencia de los cárteles” durante su discurso ante la ONU.

Trump afirma ante la ONU que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”
Argumentó que el país estaba inmerso en una “carrera frenética” hacia el desarrollo de una bomba nuclear antes de su intervención.

Trump pide a los líderes mundiales a unirse a EU para aislar a Irán, en su discurso de la ONU