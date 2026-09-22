Coahuila: Proponen que nuevos fraccionamientos incorporen captación de agua de lluvia

Ante los problemas de distribución y suministro de agua que, de acuerdo con el planteamiento del diputado Gerardo Aguado, afectan a distintos municipios de Coahuila, incluido Saltillo, el legislador presentó dos iniciativas para incorporar sistemas de captación de agua pluvial en nuevos desarrollos urbanos y regular esta infraestructura en el marco estatal de los servicios de agua. La primera iniciativa fue presentada el 15 de septiembre y propone modificar diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, para establecer que los nuevos fraccionamientos habitacionales, campestres y comerciales cuenten con sistemas de captación de agua pluvial.

La segunda, presentada este 22 de septiembre, plantea modificaciones a la Ley de Aguas para los Municipios del Estado, con el fin de incluir la captación de agua de lluvia entre las obras y servicios relacionados con la infraestructura hidráulica. También propone que los proyectos de estos sistemas en los fraccionamientos sean sometidos a la aprobación del organismo operador correspondiente. De acuerdo con ambas propuestas, el aprovechamiento del agua de lluvia dejaría de depender únicamente de acciones voluntarias y sería considerado desde la planeación y construcción de nuevos desarrollos. En materia de desarrollo urbano, la primera iniciativa contempla que los fraccionamientos habitacionales de densidad muy baja, baja, media baja, intermedia, media alta, alta y muy alta cuenten con esta infraestructura. El requisito también se extendería a los fraccionamientos campestres y comerciales. Para los desarrollos de urbanización progresiva, la captación de lluvia se incorporaría entre las obras de infraestructura que deberían realizar los fraccionadores, junto con el drenaje, agua potable y energía eléctrica.

La propuesta de reforma a la Ley de Aguas complementaría estas disposiciones al incluir las obras de captación de aguas pluviales dentro de la infraestructura hidráulica regulada por la legislación. Además, establecería que los proyectos de los fraccionamientos contemplaran estos sistemas para su revisión por parte del organismo operador. En la exposición de motivos, Aguado señaló que el agua captada podría utilizarse en actividades que no requieren agua potable, como el riego de áreas verdes, la limpieza y otros usos, dependiendo de la infraestructura instalada y del tratamiento disponible. El legislador también planteó que la captación en los nuevos desarrollos podría contribuir a disminuir la presión sobre los mantos acuíferos y a mitigar inundaciones durante las temporadas de lluvias.