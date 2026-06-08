Morena descarta responsabilizar a López Beltrán por los resultados electorales en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Morena descarta responsabilizar a López Beltrán por los resultados electorales en Coahuila
    La dirigencia de Morena mantiene una postura de cautela tras los resultados obtenidos en la elección de Coahuila. FOTO: CUARTOSCURO

Ricardo Monreal aseguró que Morena no atribuye los resultados en Coahuila a la ausencia de Andrés López Beltrán y esperará el cierre del proceso electoral.

La dirigencia de Morena mantiene una postura de cautela tras los resultados obtenidos en la elección de Coahuila. El coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, rechazó que la ausencia temporal de Andrés López Beltrán haya influido en el desempeño electoral y afirmó que el proceso aún no ha concluido.

Durante una conferencia de prensa, el legislador señaló que el partido esperará la resolución de las autoridades electorales antes de emitir un posicionamiento definitivo o realizar un balance sobre los resultados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/reconoce-antonio-attolini-resultados-adversos-para-morena-en-coahuila-pide-asumir-la-derrota-con-altura-CC21232176

MORENA NO ATRIBUYE EL RESULTADO A LÓPEZ BELTRÁN

Ricardo Monreal explicó que la decisión de Andrés López Beltrán de retirarse de las actividades partidistas quince días antes de la jornada electoral fue una determinación personal que Morena respeta.

El líder parlamentario descartó que exista alguna intención de responsabilizarlo por el resultado obtenido en Coahuila y aseguró que no corresponde hacer ese tipo de valoraciones mientras el proceso electoral continúa en curso.

Además, insistió en que todavía falta la etapa de revisión oficial de los resultados y, en caso de ser necesario, la presentación de los recursos legales contemplados por la legislación electoral.

MORENA ANALIZA POSIBLES IMPUGNACIONES

Monreal recordó que la elección aún atraviesa distintas fases legales, entre ellas la verificación de actas y la eventual presentación de impugnaciones por parte del partido.

$!El partido esperará la resolución de las autoridades electorales antes de emitir un posicionamiento definitivo.
El partido esperará la resolución de las autoridades electorales antes de emitir un posicionamiento definitivo. FOTO: INE/CUARTOSCURO

En ese contexto, indicó que Morena y su equipo jurídico revisarán las acciones que procedan conforme a derecho una vez que concluyan las revisiones correspondientes por parte de las autoridades electorales.

El legislador subrayó que será hasta entonces cuando el movimiento pueda realizar una evaluación completa del proceso y de los resultados obtenidos.

DENUNCIAN PRESUNTAS RETENCIONES DE LEGISLADORES

Durante la misma conferencia, Ricardo Monreal informó que varios diputados federales de Morena presuntamente fueron privados de su libertad durante la jornada electoral, situación que, aseguró, ya está siendo revisada.

Explicó que sostuvo comunicación con diversos legisladores involucrados y que también habló con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para conocer los detalles del caso.

Según señaló, hasta la noche anterior la mayoría de los diputados ya habían sido liberados, aunque permanece a la espera de las actas correspondientes para determinar las acciones legales que pudieran emprenderse.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/quien-gano-asi-arranca-el-prep-y-el-cierre-de-las-elecciones-en-coahuila-2026-HA21217473

LA ELECCIÓN DEJA LECCIONES PARA EL PARTIDO

Pese al resultado adverso, Monreal consideró que el proceso electoral representa una oportunidad para que Morena analice su estrategia y fortalezca su organización de cara a futuros comicios.

El coordinador parlamentario reiteró que el partido actuará conforme a la ley y esperará la conclusión oficial del proceso antes de emitir conclusiones definitivas, manteniendo una postura de respeto hacia las decisiones personales de sus integrantes y hacia las instituciones electorales encargadas de validar los resultados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados
Elecciones

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Andrés Manuel López Beltrán

Organizaciones


Morena

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El IEC informó que la elección intermedia de 2026 alcanzó una participación ciudadana histórica del 51 por ciento en Coahuila.

Desde 1991, Coahuila no había tenido la participación del 2026 en elecciones legislativas
Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE, afirmó en Saltillo que la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE requiere un análisis financiero profundo y descartó que pueda concretarse antes del Mundial de Futbol.

Coahuila: Reforma de pensiones del SNTE no estará lista para el Mundial, dice el líder del SNTE
La marcha del orgullo gay de Torreón partirá de la avenida Galeana, en Torreón.

Torreón se prepara para su XIX Marcha del Orgullo con respaldo nacional
Los votos para candidatos no registrados crecieron 593.95% entre 2023 y 2026, pasando de 364 hasta 2 mil 526 sufragios.

Coahuila: crece voto nulo 88%; 64 mil 330 personas anularon su voto en elecciones legislativas
Mujeres provenientes de distintas ciudades participaron en el retiro Abrazo del Cielo, enfocado en el acompañamiento de quienes han vivido la pérdida de un hijo durante el embarazo.

Saltillo: Encuentran consuelo y esperanza madres que enfrentan duelo gestacional
true

Sheinbaum ya no puede postergar el ajuste de cuentas
Morena: Efecto dominó

Morena: Efecto dominó
AT-olinia con el dedo

AT-olinia con el dedo