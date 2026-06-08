Morena descarta responsabilizar a López Beltrán por los resultados electorales en Coahuila

La dirigencia de Morena mantiene una postura de cautela tras los resultados obtenidos en la elección de Coahuila. El coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, rechazó que la ausencia temporal de Andrés López Beltrán haya influido en el desempeño electoral y afirmó que el proceso aún no ha concluido. Durante una conferencia de prensa, el legislador señaló que el partido esperará la resolución de las autoridades electorales antes de emitir un posicionamiento definitivo o realizar un balance sobre los resultados.

MORENA NO ATRIBUYE EL RESULTADO A LÓPEZ BELTRÁN Ricardo Monreal explicó que la decisión de Andrés López Beltrán de retirarse de las actividades partidistas quince días antes de la jornada electoral fue una determinación personal que Morena respeta. El líder parlamentario descartó que exista alguna intención de responsabilizarlo por el resultado obtenido en Coahuila y aseguró que no corresponde hacer ese tipo de valoraciones mientras el proceso electoral continúa en curso. Además, insistió en que todavía falta la etapa de revisión oficial de los resultados y, en caso de ser necesario, la presentación de los recursos legales contemplados por la legislación electoral. MORENA ANALIZA POSIBLES IMPUGNACIONES Monreal recordó que la elección aún atraviesa distintas fases legales, entre ellas la verificación de actas y la eventual presentación de impugnaciones por parte del partido.

En ese contexto, indicó que Morena y su equipo jurídico revisarán las acciones que procedan conforme a derecho una vez que concluyan las revisiones correspondientes por parte de las autoridades electorales. El legislador subrayó que será hasta entonces cuando el movimiento pueda realizar una evaluación completa del proceso y de los resultados obtenidos.

DENUNCIAN PRESUNTAS RETENCIONES DE LEGISLADORES Durante la misma conferencia, Ricardo Monreal informó que varios diputados federales de Morena presuntamente fueron privados de su libertad durante la jornada electoral, situación que, aseguró, ya está siendo revisada. Explicó que sostuvo comunicación con diversos legisladores involucrados y que también habló con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para conocer los detalles del caso. Según señaló, hasta la noche anterior la mayoría de los diputados ya habían sido liberados, aunque permanece a la espera de las actas correspondientes para determinar las acciones legales que pudieran emprenderse.

LA ELECCIÓN DEJA LECCIONES PARA EL PARTIDO Pese al resultado adverso, Monreal consideró que el proceso electoral representa una oportunidad para que Morena analice su estrategia y fortalezca su organización de cara a futuros comicios. El coordinador parlamentario reiteró que el partido actuará conforme a la ley y esperará la conclusión oficial del proceso antes de emitir conclusiones definitivas, manteniendo una postura de respeto hacia las decisiones personales de sus integrantes y hacia las instituciones electorales encargadas de validar los resultados.

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