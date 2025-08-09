Morena en Coahuila enfrenta reto de unidad rumbo a elecciones de 2026

Según la columna publicada en Kiosko de El Universal, Morena en Coahuila se prepara para un desafío interno de gran escala en vísperas del proceso electoral del próximo año, cuando se renovará el Congreso local. El dirigente estatal del partido, Diego Eduardo Del Bosque Villarreal, enfrenta la complicada tarea de buscar la unidad entre las principales figuras morenistas de la entidad, en un contexto de marcadas divisiones.

Fuentes citadas en la publicación señalan que el reto más evidente es lograr acercar posturas entre los senadores Cecilia Guadiana Manchujano y Luis Fernando Salazar Fernández. Ambos legisladores han mostrado diferencias irreconciliables en su relación política, al grado de ser calificados como “agua y aceite”.

La dirigencia nacional también ha tenido presencia en el estado en busca de fortalecer al partido de cara a 2026. Hace pocos días, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, visitó Coahuila para encabezar actividades partidistas. Sin embargo, llamó la atención que la senadora Guadiana no acudiera al evento, pese a que suele participar en este tipo de encuentros políticos.

De acuerdo con lo expuesto en Kiosko, el liderazgo de Del Bosque será puesto a prueba en este periodo, ya que la construcción de acuerdos internos será clave para que Morena llegue con una estructura sólida y cohesionada a la contienda electoral. La división entre figuras de peso dentro del partido no solo representa un reto político, sino que también podría tener impacto en la estrategia electoral y en la capacidad de movilización rumbo a las urnas.

Aunque en Morena reconocen que las diferencias entre algunos de sus integrantes no son recientes, la presión por mostrar una imagen de cohesión frente al electorado crece conforme se acercan las fechas clave. Las próximas semanas podrían ser determinantes para saber si las posturas encontradas se mantienen o si se logra, al menos, un acuerdo básico que permita encarar unidos el proceso electoral.

(Con información de El Universal)