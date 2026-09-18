Motociclista sufre fractura expuesta tras caer por cruce de un perro en Parras

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Coahuila
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    Motociclista sufre fractura expuesta tras caer por cruce de un perro en Parras
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista de 21 años, quien sufrió una fractura expuesta en una rodilla tras la caída. PEDRO PESINA

Luis Osvaldo, de 21 años, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Centro de Salud para recibir atención médica

PARRAS, COAH.- Durante la tarde del jueves se registró un accidente vial en calles de la colonia Agua de los Padres —en Parras de la Fuente—, donde un joven motociclista resultó con lesiones de consideración tras perder el control de su unidad cuando un perro se le atravesó repentinamente en el camino.

El afectado fue identificado como Luis Osvaldo, de 21 años, quien transitaba a bordo de su motocicleta en dirección de poniente a oriente por las calles del sector. De manera imprevista, un perro cruzó frente a él, por lo que el joven perdió el control de la unidad y cayó pesadamente al pavimento.

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Como consecuencia de la caída, el motociclista sufrió una fractura expuesta en una rodilla, por lo que vecinos que presenciaron el percance solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al lesionado y le brindaron los primeros auxilios en el sitio para estabilizarlo, trasladándolo posteriormente al Centro de Salud para recibir atención médica y dar seguimiento a su lesión.

$!Elementos de la Policía Municipal y Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.
Elementos de la Policía Municipal y Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. PEDRO PESINA

Por su parte, elementos de la Policía Municipal y Tránsito acudieron también para tomar conocimiento de los hechos, realizar las entrevistas correspondientes y levantar el reporte del accidente, así como para retirar la motocicleta de la vía pública y evitar riesgos para otros conductores.

A excepción del propio conductor, no se reportaron otras personas lesionadas ni daños a terceros.

Elementos de Tránsito recomendaron a los motociclistas extremar precauciones y reducir la velocidad en zonas habitacionales, ante la presencia de animales en la vía pública.

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