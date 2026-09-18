Motociclista sufre fractura expuesta tras caer por cruce de un perro en Parras

PARRAS, COAH.- Durante la tarde del jueves se registró un accidente vial en calles de la colonia Agua de los Padres —en Parras de la Fuente—, donde un joven motociclista resultó con lesiones de consideración tras perder el control de su unidad cuando un perro se le atravesó repentinamente en el camino. El afectado fue identificado como Luis Osvaldo, de 21 años, quien transitaba a bordo de su motocicleta en dirección de poniente a oriente por las calles del sector. De manera imprevista, un perro cruzó frente a él, por lo que el joven perdió el control de la unidad y cayó pesadamente al pavimento.

Como consecuencia de la caída, el motociclista sufrió una fractura expuesta en una rodilla, por lo que vecinos que presenciaron el percance solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al lesionado y le brindaron los primeros auxilios en el sitio para estabilizarlo, trasladándolo posteriormente al Centro de Salud para recibir atención médica y dar seguimiento a su lesión.