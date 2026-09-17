Donald Trump autoriza visas para el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, rumbo a la ONU

Estados Unidos autorizó las visas de los permisos de entrada al país al presidente de Irán, Masud Pezeshkian y su equipo de trabajo, rumbo a la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

El acuerdo de sede de la ONU obliga a Estados Unidos a facilitar la entrada de los diplomáticos de todos los países miembros, incluso cuando existen conflictos abiertos o no hay relaciones diplomáticas directas entre los gobiernos involucrados.

La medida fue aprobada por el gobierno de Donald Trump en un momento de alta tensión geopolítica entre Washington y Teherán. A pesar de los enfrentamientos recientes en Medio Oriente, el visado diplomático abre la puerta a la presencia del mandatario iraní en la cumbre internacional.

El viaje del presidente iraní ocurre bajo máxima expectativa debido a la crisis militar y los bloqueos navales recientes. La presencia de Pezeshkian en Nueva York pondrá a la diplomacia bajo el foco internacional durante el debate multilateral.

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA ASAMBLE GENERAL?

Cada año, en septiembre, la sede de la ONU en Nueva York recibe a jefes de Estado y de Gobierno. Aunque se discuten múltiples temas normativos y presupuestarios, el evento central es el Debate General. En este espacio, cada nación expone sus prioridades, posturas diplomáticas y críticas sobre la coyuntura mundial.

Entre los temas más habituales se encuentran:

Paz y seguridad internacional: Resolución de guerras, prevención de escaladas militares y mediación diplomática.

Cambio climático y transición energética: Evaluación de metas globales y resiliencia costera.

Crisis humanitarias y salud pública: Prevención de emergencias y preparación ante futuras pandemias.

Derechos humanos y justicia social: Combate a la desigualdad y erradicación del racismo.