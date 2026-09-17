Donald Trump autoriza visas para el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, rumbo a la ONU

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Donald Trump autoriza visas para el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, rumbo a la ONU
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aprueba visas para la delegación Iraní tras asamblea de la ONU en Nueva York. X
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

COMPARTIR

TEMAS


Internacional
Política
Visa

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


ONU

E.U. aprueba el ingreso de la delegación iraní a la Asamblea General en Nueva York, en medio de tensiones entre ambos países.

Estados Unidos autorizó las visas de los permisos de entrada al país al presidente de Irán, Masud Pezeshkian y su equipo de trabajo, rumbo a la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/canada-responde-a-trump-tras-alianza-con-la-union-europea-nadie-va-a-dictarnos-con-quien-alcanzar-acuerdos-HC23563361

La medida fue aprobada por el gobierno de Donald Trump en un momento de alta tensión geopolítica entre Washington y Teherán. A pesar de los enfrentamientos recientes en Medio Oriente, el visado diplomático abre la puerta a la presencia del mandatario iraní en la cumbre internacional.

El acuerdo de sede de la ONU obliga a Estados Unidos a facilitar la entrada de los diplomáticos de todos los países miembros, incluso cuando existen conflictos abiertos o no hay relaciones diplomáticas directas entre los gobiernos involucrados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/expertos-respaldados-por-la-onu-afirman-que-existen-posibles-crimenes-de-guerra-de-eu-en-ataques-a-iran-IC23564581

El viaje del presidente iraní ocurre bajo máxima expectativa debido a la crisis militar y los bloqueos navales recientes. La presencia de Pezeshkian en Nueva York pondrá a la diplomacia bajo el foco internacional durante el debate multilateral.

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA ASAMBLE GENERAL?

Cada año, en septiembre, la sede de la ONU en Nueva York recibe a jefes de Estado y de Gobierno. Aunque se discuten múltiples temas normativos y presupuestarios, el evento central es el Debate General. En este espacio, cada nación expone sus prioridades, posturas diplomáticas y críticas sobre la coyuntura mundial.

Entre los temas más habituales se encuentran:

Paz y seguridad internacional: Resolución de guerras, prevención de escaladas militares y mediación diplomática.

Cambio climático y transición energética: Evaluación de metas globales y resiliencia costera.

Crisis humanitarias y salud pública: Prevención de emergencias y preparación ante futuras pandemias.

Derechos humanos y justicia social: Combate a la desigualdad y erradicación del racismo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Internacional
Política
Visa

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


ONU

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Paquete fiscal 2027: Armado peligroso

Paquete fiscal 2027: Armado peligroso
true

Listo, el expediente contra Samuel García

Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena, murió a los 44 años. Representaba al Distrito 8 del Estado de México en la Cámara de Diputados.

Fallece Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena, a los 44 años de edad
Claudia Sheinbaum cuestionó a funcionarios por la caída en la producción de combustibles de Pemex, según Reuters.

Sheinbaum confrontó a funcionarios por caída en producción de Pemex, reporta Reuters
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h
El Infonavit permite utilizar sus créditos para comprar viviendas usadas, siempre que el trabajador y el inmueble cumplan con las condiciones establecidas por el Instituto.

Crédito Infonavit 2026: estos son los requisitos para comprar una casa usada
La segunda semana de La Granja VIP terminó con cinco participantes en riesgo de eliminación, luego de la Asamblea y el beneficio del Huevo Dorado.

La Granja VIP... estos son los cinco nominados que están en riesgo de salir esta semana
Los ponches, la falta de paciencia y la caída en producción amenazan con cambiar el rumbo de un equipo que hace apenas unas semanas parecía imparable.

¿Podrían los Red Sox desplomarse en septiembre? Las estadísticas históricas no ayudan