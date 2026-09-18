El caso Ganem: ganadores y perdedores

Mientras el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez , señala “que la investigación federal estaría relacionada con asuntos personales y actividades vinculadas con sus empresas privadas”, el nombre del exsecretario del Ayuntamiento también aparece en “denuncias presentadas desde junio de 2025 por presuntas irregularidades relacionadas con recursos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón ( SIMAS )”.

El domingo 13 de septiembre en Torreón, la FGR detuvo a José Elías Ganem, exsecretario del Ayuntamiento, junto con su esposa, Martha Rodríguez, expresidenta del Centro de Justicia Municipal, y José Feliciano Hernández, chofer y escolta del exfuncionario. Georgina Ramírez y Farid Ali Ibarra fueron aprehendidos posteriormente.

Aunque no existe todavía una formulación oficial y completa de los cargos o una vinculación judicial a proceso, comparto esta fotografía que ordena temporalmente el tablero político de Torreón, sin declarar vencedores o perdedores definitivos.

Ganadores: Con el cálculo y prudencia que le caracterizan, Miguel Riquelme podría utilizar este escándalo para desarticular la presunta red de complicidades en torno a Ganem dentro del municipio. De esta manera, cortaría de tajo el uso electoral que Morena pretenda dar a este caso antes y durante las elecciones de 2027.

Si las denuncias alcanzaran las operaciones atribuidas a Ganem en SIMAS por más de “66 millones de pesos de fondos federales por mantenimiento de infraestructura hidráulica y pozos de agua potable”, Xavier Herrera, actual gerente general del organismo, cerraría el círculo iniciado por Riquelme para detener en seco la ofensiva de Morena: recuperando pozos y verificando su mantenimiento, interviniendo cárcamos y drenaje, auditando y revisando los pagos, reordenando la nómina, renovando el equipo operativo y atendiendo a los torreonenses afectados.

Estas acciones deben mejorar la calidad de vida de los torreonenses a partir de indicadores concretos: continuidad del suministro de agua, pozos funcionando, disminución de fugas y brotes, reducción de horas extras y evolución transparente de la deuda legada por el anterior gerente del SIMAS, que alcanza cifras entre 2 mil 80 y 2 mil 244 millones de pesos.

Cerrar el círculo de manera óptima es una oportunidad política única para Herrera, quien lleva tatuado en la frente, con tinta invisible: 2030.

Otro ganador es la Fiscalía General de la República. “La operación fue federal” y, según Federico Fernández, fiscal de Coahuila, “no participaron autoridades estatales”. Esto permite a la FGR proyectar independencia respecto de los poderes locales. Sin embargo, para reafirmar esa ganancia, la Fiscalía deberá comunicar con claridad los cargos, las pruebas y la situación procesal de los detenidos o la procedencia de su acusación ante el juez.

Por lo pronto, hay ganadores provisionales: Luis Fernando Salazar por denunciar a Ganem ante la FGR por “desvíos de recursos de Conagua destinados al mantenimiento de pozos e infraestructura del SIMAS Torreón” y solicitar la intervención de la FGR, la UIF y el SAT.

Antonio Attolini es el segundo ganador, por acusar a Ganem, mediática y políticamente, de utilizar “un esquema de desvío de recursos y pagos simulados por más de 60 millones de pesos en el SIMAS Torreón”, sin presentar una denuncia penal o formal ante la fiscalía estatal o federal.

¿Les alcanzará esta munición a Salazar, ahora conocido como “el tirano de la libertad de expresión”, para competir y ganar la alcaldía de Torreón en 2027? ¿Será suficiente esta metralla para que Attolini, “el afamado actor de crucero”, pueda posicionarse y ganar una diputación federal ese mismo año?

Depende del trabajo de Miguel Riquelme para cerrar el círculo, erradicando las presuntas redes de complicidad de Ganem y fortaleciendo el trabajo de Herrera en el SIMAS.