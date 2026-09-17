Ruba Race 2026 impulsará educación en aniversario del Intec Don Bosco

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    Ruba Race 2026 impulsará educación en aniversario del Intec Don Bosco
    La carrera con causa tendrá como punto de salida y meta el acceso a la Capilla del Colegio México, en la Zona Centro de Saltillo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La sexta edición de la carrera en Saltillo destinará la totalidad de lo recaudado a estudiantes en situación vulnerable

El próximo 27 de septiembre se realizará en Saltillo la sexta edición de la carrera con causa Ruba Race, la cual apoyará a la organización Fomento de Oportunidades Educativas (FOE) en el marco del inicio de los festejos por el 20 aniversario del Instituto Tecnológico Don Bosco (INTEC).

La competencia contará con modalidades de 3 y 5 kilómetros, citando a los corredores a las 7:30 horas para labores de calentamiento y dando el disparo de salida a las 8:00 horas. El punto de partida y el arco de meta estarán ubicados en el acceso a la Capilla del Colegio México, en la Zona Centro de la ciudad.

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“Para nosotros es importante poder realizar esta carrera porque es una manera de proyectar procesos de comunidad y de integración. Particularmente en este caso, es a través de nuestra causa aliada que es FOE.”, señaló Luis Gerardo Juárez, responsable de Desarrollo Comunitario de Ruba.

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El costo de inscripción es de 300 pesos para el público en general, mientras que los estudiantes del Intec Don Bosco y del Colegio México tendrán una tarifa preferencial de 250 pesos.

“Todo ese recurso que se recauda a través de las inscripciones del boletaje es lo que llega a esta población”, afirmó Norma Beatriz Aldape Valdés, directora de FOE.

El monto recaudado se destinará al apoyo de jóvenes de escasos recursos para que puedan continuar con su educación académica, técnica y humana.

De acuerdo a Aldape Valdéz, mantener a un alumno en la institución tiene un costo aproximado de 52 mil pesos por ciclo escolar, cifra que incluye aspectos formativos y acompañamiento integral, que contempla aspectos como comedor en el Intec.

“La formación es integral y entonces nos interesa trabajar también las capacidades racionales, lógico-matemáticos, pero también las diferentes inteligencias”, expuso el padre Óscar Miguel Martínez Velasco, director general de la obra Salesiana de Saltillo.

Como parte de las celebraciones por sus dos décadas, las autoridades educativas destacaron el crecimiento de su infraestructura, incluyendo una reciente inversión europea para un taller de fundición.

Actualmente imparten cerca de 58 cursos de capacitación empresarial y ofrecen niveles de bachillerato técnico, Técnico Superior Universitario (TSU) e ingeniería.

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RUTA Y PROGRAMA DE PATROCINIO

La entrega de kits para los participantes se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en las instalaciones del Colegio México, en un horario de 12:00 a 16:00 horas. El paquete incluye playera, número de competidor, botella deportiva reutilizable y medalla al cruzar la meta.

El recorrido de la competencia iniciará en la capilla del Colegio México, bajando hacia el bulevar Francisco Coss para posteriormente tomar el bulevar Venustiano Carranza e incorporarse a la Ruta Recreativa. El trayecto contempla un retorno por Presidente Cárdenas hasta regresar al punto de partida sobre la calle Nicolás Bravo.

Para quienes deseen sumarse a la causa sin participar físicamente, se habilitó el programa para patrocinar a un corredor. Mediante esta iniciativa, el donante adquiere el boleto y este se otorga a uno de los estudiantes beneficiarios de FOE para que asista al evento.

“El objetivo no es competitivo, el objetivo es de entrada sumar a la mayor cantidad de la población que le guste participar en este tipo de eventos y apoyar a la causa”, comentó Juárez.

La realización de la carrera es posible con el compromiso de 16 empresas aliadas que se han sumado para generar un impacto positivo en la comunidad, entre ellas VANGUARDIA, Berry Nuts, Notaría 77, Arca Continental, Comex y El Heraldo de Saltillo.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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