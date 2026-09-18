POLITICÓN: Manolo Jiménez insiste en Los Chorros, pero la Federación no suelta el presupuesto

I. ¡AGUAS! La construcción de un tercer puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras, proyecto que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó hace unos días en Saltillo, podría estar en riesgo... o por lo menos el que hoy se da por un hecho y que es el relativo al denominado “Puerto Verde”. ¿Por qué? Porque el principal opositor a esa idea, Gerardo “Jerry” Morales lleva la delantera en la elección de juez del condado de Maverick –cuya cabecera es Eagle Pass–, y ayer dejó claro, a través de un video difundido en sus redes sociales, que de ganar la elección, él va a impulsar que el tercer puente entre ambas poblaciones se construya en un sitio distinto. II. HAY NIVELES Y como ya se ha comentado anteriormente, el punto aquí es que en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, un juez de condado tiene más poder que un gobernador, o incluso que el propio presidente de Estados Unidos, para decidir dónde se desarrolla un proyecto de esta magnitud. Así que valdrá la pena que quienes atienden este tema, de este lado de la frontera, le pongan atención a la elección citada, la cual tendrá lugar en menos de dos meses...

III. NI QUIÉN SE ACUERDE... A unos días de que el actual presidente del Sistema Anticorrupción de Coahuila, Juan Carlos Guzmán Escobedo, rinda su informe y concluya con ello su periodo al frente del Consejo de Participación Ciudadana, todo indica que el CPC volverá a quedarse incompleto, pues la Comisión de Selección, responsable de llenar las vacantes en dicho órgano colegiado, no ha emitido la convocatoria correspondiente. Llama la atención, a los entendidos del tema, que ni siquiera las organizaciones de la sociedad civil que suelen vigilar muy de cerca el proceso de selección se hayan pronunciado al respecto... como si el asunto ya no estuviera en su agenda. IV. UNA U OTRA... El Consejo Cívico de las Instituciones, tanto en su versión saltillense como en la lagunera, así como la asociación civil PC29, solían ser muy activas en este apartado de la agenda pública, pero todo indica que o ya desistieron en su intento de incidir en este proceso o, de plano, traen otros asuntos en la agenda que son más importantes. O será que todo mundo decidió tirar la toalla en este rubro en el cual se gasta mucho, pero no ofrece resultado alguno...

V. EXPEDIENTE ETERNO El gobernador Manolo Jiménez volvió a empujar el expediente de Los Chorros, ese muerto que la Federación conserva en su escritorio. La rectificación del tramo más peligroso de la carretera 57 tiene proyecto ejecutivo, código de asignación y años acumulando polvo. Sólo le falta un detalle menor: dinero. El lunes, el Estado presentará un plan preventivo que aplicarán de manera conjunta la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Bien por atender lo urgente, pero los uniformados podrán ordenar el tráfico, no enderezar las curvas. El proyecto está listo; el presupuesto, casualmente, sigue extraviado desde hace años en los sótanos federales.

VI. LA CUENTA La Federación conoce el riesgo de Los Chorros y tiene sobre la mesa la solución. Así que el Gobierno Federal ya no puede ordenar la elaboración de otro diagnóstico para entretener el expediente. Después de cada tragedia llegan peritos, discursos y pésames; pero lo único que nunca llega es el presupuesto federal. El operativo conjunto ayudará a reducir riesgos, pero no debe convertirse en la coartada perfecta para dejar la obra en el archivo.

VII. RIESGO EN NÚMEROS Juan Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil, ya puso el riesgo en números: en Saltillo hay 3 mil 500 viviendas, con 14 mil personas, expuestas a inundaciones en cerca de 80 colonias. El dato importa ante el llamado “Súper Niño”. Según el SMN, existe más de 90 por ciento de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte durante el invierno. Eso no quiere decir que Saltillo necesariamente se inundará, pero sí que podrían cambiar las lluvias y traer más frentes fríos. Ahora ya sabe cuáles son las zonas vulnerables y esta vez hasta domicilio y cifras. VIII. MAPA EN MANO El Ayuntamiento de Saltillo conoce qué zonas y familias podrían necesitar ayuda. El problema no nació ayer: viene de años de construir cerca de arroyos, ocupar cauces y modificar el paso natural del agua. Ahora corresponde limpiar, revisar drenajes, definir rutas de salida y avisar a esas 14 mil personas. El “Súper Niño” puede impactar con fuerza o pasar sin mayores daños. Justamente para eso sirve prevenir. Si la lluvia no llega, nada se pierde; si llega, Saltillo deberá estar listo.