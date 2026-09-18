Coahuila: De 381 denuncias por corrupción, 6 han llegado ante un juez

La Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer el estatus de las denuncias que ha interpuesto tras la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al periodo de 2013 a 2023. De un universo de 381 denuncias presentadas por la ASE ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, solo seis casos han sido judicializados ante el Poder Judicial.

Las cifras, contenidas en el Informe de Seguimiento de Fiscalización correspondiente al primer semestre de 2026 de la ASE, organismo encabezado anteriormente por Armando Plata Sandoval y actualmente por Manuel Ramírez Briones, exponen el estatus de las querellas interpuestas contra dependencias estatales, municipios, organismos paramunicipales y poderes del Estado, entre otros entes. 216 CASOS DESECHADOS Y 159 EN INVESTIGACIÓN El desglose de la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, creada en julio de 2017 mediante el Decreto 903, muestra los siguientes datos sobre el destino de las denuncias. Del total de 381 denuncias, en 216 casos, que representan 56.6 por ciento, se determinó el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.

Además, 159 denuncias, equivalentes a 41.7 por ciento, permanecen en carpetas de investigación sin una resolución dentro de la Fiscalía. De acuerdo con los datos oficiales, un total de seis denuncias, equivalentes a 1.7 por ciento, avanzaron hasta llegar al Poder Judicial para su procesamiento.

LOS SEIS CASOS JUDICIALIZADOS El municipio de Sabinas fue observado en su Cuenta Pública 2014. La ASE denunció un presunto desvío de 24.3 millones de pesos y el expediente se encuentra actualmente en etapa intermedia. En la misma Cuenta Pública, pero correspondiente al municipio de Acuña, se señalaron irregularidades por 1.4 millones de pesos, caso que derivó en un acuerdo reparatorio parcial durante 2018.

La tercera denuncia corresponde al municipio de Sacramento, cuya Cuenta Pública 2017 registró observaciones por 1.7 millones de pesos. El procedimiento concluyó mediante un acuerdo reparatorio firmado en 2019. Otro casos que logró un acuerdo fue con el municipio de Frontera. El quinto caso que avanzó al Poder Judicial corresponde al SNTE Sección 5, relacionado con su Cuenta Pública 2018. Se trata de un expediente del sector educativo que cuenta con auto de vinculación a proceso; sin embargo, el informe oficial de la ASE omite precisar el monto económico investigado.

El último caso corresponde al municipio de Múzquiz, por irregularidades detectadas en su Cuenta Pública 2022. El proceso fue judicializado por un monto de 23.1 millones de pesos y está relacionado con la administración de la exalcaldesa Tania Flores, quien permanece en el Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo. La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila no solo atiende las denuncias interpuestas por la ASE. Para esta nota se incluyó únicamente información pública proporcionada por la Auditoría Superior del Estado.