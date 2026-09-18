Migración de regreso

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por Monsi
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Mark Carney, primer ministro canadiense, aceptó formalmente ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo la invitación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea, con el propósito de profundizar la cooperación económica, tecnológica y de defensa.

Este anuncio histórico provocó una fuerte reacción de rechazo por parte de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien calificó el acercamiento como un “acto hostil” y amenazó de inmediato al bloque europeo con la imposición de nuevos aranceles y severas restricciones comerciales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/canada-estrecha-lazos-con-europa-mientras-busca-reducir-su-dependencia-de-estados-unidos-LB23556386
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