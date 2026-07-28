Motociclista termina incrustado en camioneta tras fuerte impacto, en Parras de la Fuente

PARRAS, COAH.- Un motociclista resultó lesionado la tarde de este martes luego de impactarse violentamente contra la parte trasera de una camioneta tipo Jeep cuando circulaba sobre la Calzada del Márquez, en Parras , donde actualmente se realizan trabajos de instalación de nuevos reductores de velocidad.

La fuerza del impacto provocó que el motociclista saliera proyectado y quedara incrustado contra el vidrio trasero de la camioneta, sufriendo una herida de consideración que comprometía su oído derecho.

El percance se registró alrededor de las 13:30 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no logró frenar al aproximarse a los “megabordos” que se encuentran en proceso de colocación sobre la vialidad.

En la unidad viajaba una mujer acompañada de dos menores de edad, quienes, pese a lo aparatoso del choque, resultaron ilesos.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un centro de salud para su valoración médica y tratamiento especializado.

El accidente volvió a poner en evidencia los riesgos en este tramo de la Calzada del Márquez, donde en menos de 48 horas se han contabilizado al menos cinco percances relacionados con la instalación de los nuevos reductores de velocidad, cuya altura supera los 20 centímetros. En ese punto se contempla la colocación de cuatro dispositivos.

Elementos de la Policía y de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el peritaje correspondiente y exhortaron a los automovilistas y motociclistas a disminuir la velocidad y conducir con precaución mientras concluyen las obras en la vialidad.