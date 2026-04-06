Mujeres candidatas deberán tener tiempo igualitario al de hombres en spots de campañas, en Coahuila

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Coahuila
/ 6 abril 2026
    Mujeres candidatas deberán tener tiempo igualitario al de hombres en spots de campañas, en Coahuila
    La medición del cumplimiento se realizará con base en los impactos de spots difundidos, promoviendo la igualdad sustantiva. ESPECIAL

La disposición será obligatoria para partidos políticos y coaliciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos que garantizan que durante en las campañas electorales para las elecciones del 7 de junio en Coahuila, la voz de las candidatas sea escuchada de igual forma que la de los hombres.

Será a partir del próximo 5 de mayo, cuando Coahuila entre a un nuevo procedimiento electoral pues iniciarán las campañas, en las que después del proceso de selección de candidatos al interior de partidos y coaliciones, la ciudadanía podrá escuchar las propuestas que se tienen para el aparato legislativo.

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Si bien hasta la fecha los órganos electorales tanto a nivel federal como a nivel local, han trabajado en la asignación de candidaturas de forma paritaria, el lineamiento define las garantías para que las mujeres sean promovidas de igual forma, al menos en lo que respecta a la radio y la televisión.

De acuerdo con el INE, durante estas campañas, los tiempos de radio y televisión para la promoción de spots desde las candidaturas, deberán ser 50 por ciento destinados a hombres y 50 por ciento destinados a mujeres.

Según lo que establece el lineamiento, esto deberá ser acatado por los partidos y las coaliciones; sin embargo, no aplica en coaliciones parciales -que no van juntas en todo el Estado-, debido a que en ese sentido, los partidos definirán su propia metodología.

A decir del INE, la vigilancia de este lineamiento estará a cargo del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), quien elaborará un informe que deberá ser remitido al final al INE para que determine tras su análisis lo correspondiente.

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Entre los detalles, el lineamiento también establece que la medición se hará a partir de los impactos, es decir, de los spots publicitarios que sean difundidos en radio y televisión, y no de los que sean producidos por los partidos políticos.

“Con el acceso igualitario a los tiempos del Estado en radio y televisión, el INE promueve la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres”, firmó el INE en la difusión del lineamiento.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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