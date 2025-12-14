Manejo de información, área de oportunidad para Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Coahuila

La falta de información en las denuncias presentadas por mujeres en los Centros de Justicia y Empoderamiento dificulta la atención de una problemática que afecta a miles en Coahuila, uno de los estados con mayor incidencia de violencia familiar.

Así lo reveló la radiografía sobre violencia familiar presentada por la Universidad Autónoma de Coahuila, que identifica áreas de oportunidad para mejorar la atención y fortalecer las políticas públicas.

Uno de los señalamientos centrales es la ausencia de datos clave dentro de los registros. Por ejemplo, en la mayoría de los casos no se especifica la relación entre víctima y agresor, lo que obedece a criterios de privacidad que deben respetarse, pero que también dificultan identificar patrones que podrían servir en la prevención.

Durante la presentación del estudio, Magda Yadira Robles Garza, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, explicó que este silencio puede ser parte del contexto de violencia: “esto es un claro factor de riesgo y de intimidación, a lo mejor hasta de amenaza, eh, que no se refiere cuál es la relación con su agresor”.

El análisis señala que la información disponible tampoco detalla las conductas denunciadas, lo que deja un panorama incompleto sobre la manera en que se manifiesta la violencia familiar.

Para atender esta carencia, se propone una Ficha Única de Información que acompañe el proceso desde la denuncia en los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres hasta la conclusión del procedimiento penal.

Esta ficha podría integrarse a un sistema que unifique criterios entre las instituciones y permita medir de forma más precisa la incidencia, los factores asociados y las resoluciones emitidas.

La UAdeC plantea que es necesario modificar la forma en que se captura la información para evitar sesgos y datos incompletos. Para ello, propone que la entrevista inicial sea realizada por personal especializado, capaz de obtener los datos sin revictimizar a las usuarias.

Sugiere también reducir la rotación del personal encargado y estandarizar los indicadores utilizados en las bases de datos para facilitar el análisis y evitar retrabajos.

Como parte del fortalecimiento institucional, se recomienda adquirir software especializado que permita analizar la información, generar reportes periódicos y aprovechar los datos ya disponibles sin depender de desarrollos externos.

Además, se propone crear un Sistema de Información y Administración de Datos para los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, concebido como una plataforma digital que concentre registros de usuarias, actividades y programas, mejore la coordinación entre dependencias y garantice la protección de datos personales. Este sistema permitiría agilizar reportes, dar seguimiento puntual a las beneficiarias y optimizar recursos.

Robles Garza recalcó que contar con información precisa es clave para diseñar mejores estrategias: “es importante tener esta información”, afirmó, al señalar que omisiones y vacíos reducen la capacidad de respuesta de las instituciones.

Según el informe, la mejora en los procesos de registro y análisis podría traducirse en una atención más eficiente y en políticas públicas con mayor impacto para las mujeres en situación de violencia.