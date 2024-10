Municipios de Coahuila: ¿Quién es quién en la recaudación del impuesto predial?

En el ranking per cápita de recaudación del impuesto predial, Ramos Arizpe se posicionó como el líder entre los municipios más importantes del estado.

Según los datos presentados , Ramos Arizpe encabezó el ranking per cápita. Su monto per cápita de mil 495 pesos lo coloca en la cima entre los municipios más poblados , al igual que el monto promedio por cuenta pagada, que se sitúa en 7 mil 832 pesos.

A pesar de no tener una población tan grande, el municipio de Arteaga destacó en la región sureste con un monto per cápita de mil 470 pesos y el segundo puesto en el ranking general per cápita (entre los 38 municipios), así como entre los municipios más destacados de Coahuila.

Su recaudación total fue de 43 millones 483 mil 147 pesos y tuvo una variación del 0%, es decir, que la recaudación fue igual a lo estimado. Esto sugiere que el municipio se mantuvo estable, aunque no experimentó crecimiento.

Torreón se sitúa en el tercer lugar del ranking per cápita entre los municipios analizados, con un monto per cápita de 545 pesos y un total recaudado de 392 millones 957 mil 771 pesos, obteniendo una variación favorable del 19% respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dicho año.

Con un monto per cápita de 471 pesos, Piedras Negras se sitúa en el cuarto lugar del ranking per cápita entre los municipios destacados.