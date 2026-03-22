Museo del Desierto sigue recibiendo fauna herida; destacan rescate de cocodrilo en Ramos Arizpe

La llegada de fauna silvestre al Museo del Desierto ha disminuido en algunos casos recientes, aunque el flujo de animales rescatados se mantiene constante debido al crecimiento urbano, informó su director general, Arturo González. Explicó que, si bien han bajado los ingresos de osos, lo que consideró una señal positiva, continúan recibiendo animales heridos o en riesgo todos los días. Precisó que, en el caso de los osos, han pasado meses sin reportes; sin embargo, en periodos cortos pueden recibir hasta 20 o 30 ejemplares, lo que rebasa la capacidad del museo, que es de hasta 15 ejemplares.

González atribuyó parte de esta dinámica a una mayor conciencia ciudadana, ya que las personas reportan con mayor rapidez a las autoridades cuando detectan fauna lesionada. Explicó que, tras estos reportes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente activa protocolos en coordinación con el museo para atender a los ejemplares, que pueden ir desde aves hasta mamíferos.

Entre los casos recientes destaca el cocodrilo recuperado de la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe, el cual permanecerá temporalmente en el museo. Durante el próximo periodo vacacional, el ejemplar formará parte de los atractivos del recinto.

El director detalló que el animal podría permanecer cerca de un año bajo resguardo antes de ser trasladado a un espacio en libertad con condiciones adecuadas. Finalmente, González reiteró que el enfoque principal del recinto es la conservación de especies del desierto, con especial atención en animales emblemáticos que han desaparecido de la región, como el lobo mexicano, el borrego cimarrón y el bisonte.

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