Museo del Desierto sigue recibiendo fauna herida; destacan rescate de cocodrilo en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 22 marzo 2026
    Museo del Desierto sigue recibiendo fauna herida; destacan rescate de cocodrilo en Ramos Arizpe
    Aunque han disminuido los ingresos de osos, el Museo del Desierto mantiene la atención constante de fauna rescatada. MUDE

Visitantes en Semana Santa podrán observar al cocodrilo rescatado de la presa Palo Blanco, actualmente bajo resguardo del recinto

La llegada de fauna silvestre al Museo del Desierto ha disminuido en algunos casos recientes, aunque el flujo de animales rescatados se mantiene constante debido al crecimiento urbano, informó su director general, Arturo González.

Explicó que, si bien han bajado los ingresos de osos, lo que consideró una señal positiva, continúan recibiendo animales heridos o en riesgo todos los días. Precisó que, en el caso de los osos, han pasado meses sin reportes; sin embargo, en periodos cortos pueden recibir hasta 20 o 30 ejemplares, lo que rebasa la capacidad del museo, que es de hasta 15 ejemplares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-arco-vial-zapaliname-propuesto-desde-2001-para-desarrollo-metropolitano-OL19656686

González atribuyó parte de esta dinámica a una mayor conciencia ciudadana, ya que las personas reportan con mayor rapidez a las autoridades cuando detectan fauna lesionada. Explicó que, tras estos reportes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente activa protocolos en coordinación con el museo para atender a los ejemplares, que pueden ir desde aves hasta mamíferos.

$!El cocodrilo rescatado en la presa Palo Blanco permanecerá bajo resguardo y será parte de los atractivos durante el periodo vacacional.
El cocodrilo rescatado en la presa Palo Blanco permanecerá bajo resguardo y será parte de los atractivos durante el periodo vacacional. REDES SOCIALES

Entre los casos recientes destaca el cocodrilo recuperado de la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe, el cual permanecerá temporalmente en el museo. Durante el próximo periodo vacacional, el ejemplar formará parte de los atractivos del recinto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/formalizan-denuncia-contra-caso-de-crueldad-animal-en-la-colonia-teresitas-de-saltillo-CI19661021

El director detalló que el animal podría permanecer cerca de un año bajo resguardo antes de ser trasladado a un espacio en libertad con condiciones adecuadas.

Finalmente, González reiteró que el enfoque principal del recinto es la conservación de especies del desierto, con especial atención en animales emblemáticos que han desaparecido de la región, como el lobo mexicano, el borrego cimarrón y el bisonte.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rescate Animal
Desiertos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Mude

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Coahuila: La simulación del caso Allende
true

Saltillo: Temporada de toros
CUARTOSCURO

4T: La disputa en la comunicación de la Presidenta
Los contagios se distribuyen en Torreón y Saltillo, con cuatro casos en cada ciudad.

Sarampión en Coahuila: registran ocho contagios y 132 casos sospechosos; son cuatro en Saltillo
Desde 2001 se planteaba un desarrollo urbano integral que incluyera vivienda, servicios, industria y planeación hídrica en la región sureste.

Saltillo: Arco vial Zapalinamé, propuesto desde 2001 para desarrollo metropolitano
Principalmente, la región norte de la entidad es la que se ve más afectada por la sequía.

Coahuila lidera afectación por sequía a nivel nacional; ‘es nueva normalidad’: meteoróloga
CNTE, marcando territorio

CNTE, marcando territorio
Partido de Estado

Partido de Estado