Formalizan denuncia contra caso de crueldad animal en la colonia Teresitas de Saltillo

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Saltillo
/ 22 marzo 2026
    Formalizan denuncia contra caso de crueldad animal en la colonia Teresitas de Saltillo
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Cuatro perros fueron encontrados muertos con signos de maltrato; vecinos reportaron antecedentes similares y autoridades ya fueron requeridas para investigar el caso

El representante de la organización Dignidad por los Animales A.C., Alejandro Gutiérrez, presentó la denuncia formal por el caso de crueldad animal identificado en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, donde se cobró la vida de cuatro canes.

El caso se dio a conocer luego de que, el pasado 18 de marzo, la organización acudió al llamado de una vecina de la colonia Teresitas, quien advirtió que, a espaldas del Colegio de Bachilleres, había encontrado cuatro perritos muertos con signos de violencia.

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“Uno de ellos, de color negro, tenía amarradas sus patitas traseras y se le apreciaban signos de violencia, como probables fracturas en las patas traseras y probables fracturas en las costillas”, dijo.

Luego de que la organización procedió a asegurar a los perritos para trasladarlos a una veterinaria, en el terreno se realizaron entrevistas con otros vecinos, quienes advirtieron que un caso similar se había registrado días antes, en el que se cobró la vida de dos canes más.

Tras recabar la información, la organización dirigida por Gutiérrez Gutiérrez decidió interponer la denuncia por la vía penal ante la Unidad de Atención Temprana, donde se requirió a las autoridades investigar e imponer sanciones a quien o quienes resulten responsables.

Los delitos que solicitaron se investiguen en la zona son los de crueldad animal, con los agravantes que sean necesarios, así como otros que resulten del caso.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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