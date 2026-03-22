Formalizan denuncia contra caso de crueldad animal en la colonia Teresitas de Saltillo

El caso se dio a conocer luego de que, el pasado 18 de marzo, la organización acudió al llamado de una vecina de la colonia Teresitas, quien advirtió que, a espaldas del Colegio de Bachilleres, había encontrado cuatro perritos muertos con signos de violencia.

El representante de la organización Dignidad por los Animales A.C., Alejandro Gutiérrez, presentó la denuncia formal por el caso de crueldad animal identificado en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo , donde se cobró la vida de cuatro canes.

“Uno de ellos, de color negro, tenía amarradas sus patitas traseras y se le apreciaban signos de violencia, como probables fracturas en las patas traseras y probables fracturas en las costillas”, dijo.

Luego de que la organización procedió a asegurar a los perritos para trasladarlos a una veterinaria, en el terreno se realizaron entrevistas con otros vecinos, quienes advirtieron que un caso similar se había registrado días antes, en el que se cobró la vida de dos canes más.

Tras recabar la información, la organización dirigida por Gutiérrez Gutiérrez decidió interponer la denuncia por la vía penal ante la Unidad de Atención Temprana, donde se requirió a las autoridades investigar e imponer sanciones a quien o quienes resulten responsables.

Los delitos que solicitaron se investiguen en la zona son los de crueldad animal, con los agravantes que sean necesarios, así como otros que resulten del caso.