$!Múzquiz: Detienen al tesorero de Tania Flores; es también acusado de peculado

La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila detuvo a Víctor Hernández, quien se desempeñó como tesorero durante la gestión de la hoy también detenida exalcaldesa Tania Flores. Ambas detenciones forman parte de una investigación por el presunto desvío de recursos públicos mediante la disposición ilegal de bienes muebles de cuantía mayor. La detención de Víctor fue ejecutada este lunes en Múzquiz, informó la Fiscalía General del Estado.

El exfuncionario es investigado por el delito de peculado, en su modalidad de disposición de bienes muebles por cuantía mayor. De acuerdo con las autoridades, el operativo se realizó con estricto apego al debido proceso y en respeto a sus derechos humanos. Este arresto ocurrió apenas 48 horas después de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en coordinación con las autoridades de Coahuila, detuviera a la exalcaldesa Tania Flores.

La exedil fue localizada el pasado 4 de julio en el municipio de San Pedro Garza García, como parte de la misma carpeta de investigación por el presunto delito de peculado. PRISIÓN PREVENTIVA PARA LA EXALCALDESA Tras su captura, Tania Flores fue puesta de inmediato a disposición de un juez de control. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente; sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Ante esta petición, el juez programó la audiencia de vinculación a proceso para el próximo 9 de julio.

Como medida cautelar se le impuso prisión preventiva, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras se resuelve su situación jurídica.

La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila será la encargada de conducir el proceso penal contra ambos exfuncionarios. Las investigaciones continúan para determinar el alcance del presunto daño patrimonial ocasionado al municipio de Múzquiz por la disposición indebida de bienes propiedad del Ayuntamiento. Hasta el momento ha trascendido que el monto señalado rondaría los 20 millones de pesos.

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