Múzquiz: Detienen al tesorero de Tania Flores; es también acusado de peculado

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Coahuila
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    Múzquiz: Detienen al tesorero de Tania Flores; es también acusado de peculado
    Víctor Manuel Hernández Obregón fue detenido alrededor de las 13:10 horas en Múzquiz. Especial

Víctor Hernández fue capturado este lunes en Múzquiz como parte de la misma indagatoria

La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila detuvo a Víctor Hernández, quien se desempeñó como tesorero durante la gestión de la hoy también detenida exalcaldesa Tania Flores. Ambas detenciones forman parte de una investigación por el presunto desvío de recursos públicos mediante la disposición ilegal de bienes muebles de cuantía mayor.

La detención de Víctor fue ejecutada este lunes en Múzquiz, informó la Fiscalía General del Estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/detienen-en-nl-a-tania-flores-por-delito-de-corrupcion-tras-imputarla-la-dejan-en-prision-preventiva-AL21917755

El exfuncionario es investigado por el delito de peculado, en su modalidad de disposición de bienes muebles por cuantía mayor. De acuerdo con las autoridades, el operativo se realizó con estricto apego al debido proceso y en respeto a sus derechos humanos.

Este arresto ocurrió apenas 48 horas después de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en coordinación con las autoridades de Coahuila, detuviera a la exalcaldesa Tania Flores.

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La exedil fue localizada el pasado 4 de julio en el municipio de San Pedro Garza García, como parte de la misma carpeta de investigación por el presunto delito de peculado.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA LA EXALCALDESA

Tras su captura, Tania Flores fue puesta de inmediato a disposición de un juez de control. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente; sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Ante esta petición, el juez programó la audiencia de vinculación a proceso para el próximo 9 de julio.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-cheesecake-de-tania-flores-EI21924202

Como medida cautelar se le impuso prisión preventiva, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras se resuelve su situación jurídica.

La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila será la encargada de conducir el proceso penal contra ambos exfuncionarios.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance del presunto daño patrimonial ocasionado al municipio de Múzquiz por la disposición indebida de bienes propiedad del Ayuntamiento.

Hasta el momento ha trascendido que el monto señalado rondaría los 20 millones de pesos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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