El cheesecake de Tania Flores

El sábado tomaron el vuelo a la ciudad de Monterrey, y al llegar al aeropuerto, Tony abordó su Mercedes gris y Tania subió al Cadillac, y arrancaron con rumbo desconocido.

Jueves y viernes fueron días de juerga en Polanco para Tony y Tania Flores , en la Ciudad de México, mientras festinaban las denuncias presentadas contra Manolo Jiménez en la FGR.

Más tarde, la señal del celular de ambos se restableció y fueron ubicados en el restaurante Sonora Grill, de San Pedro Garza García.

Ahí se montó un discreto operativo de vigilancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León.

Tras varias horas de charla, algunos amigos y colaboradores de los hermanos se retiraron del lugar, hasta solo quedar Tania, Tony y un amigo del diputado en receso.

La exalcaldesa de Múzquiz entonces pidió como postre un cheesecake tipo New York, acompañado de coulis de frutos rojos y decorado con mix de fresas, zarzamora y frambuesa.

Eran las 18:40 horas, cuando pagaron la cuenta y mientras Tony y su amigo se fueron juntos, Tania tomó camino al sector Cumbres, donde acostumbra quedarse a dormir en casa de una amiga.

Apenas 10 minutos transcurrieron después de salir del restaurante, y la política muzquense paró en una plaza comercial y entró a uno de los locales a realizar unas compras.

Al salir, fue abordada por una mujer policía que le mostró la orden de aprehensión y la inmovilizó, ya que Tania quiso grabar el hecho con su celular, pero este le fue asegurado.

Mientras la hoy indiciada lloraba histérica y gritaba “¡tengo un amparo federal!, ¡tengo un amparo federal!”, fue esposada y los agentes investigadores le leyeron sus derechos.

Luego le incautaron las pertenencias y la trasladaron a la agencia policial neoleonesa, donde se le permitió realizar una llamada telefónica, en tanto temblaba como ciervo asustado, según reportes.

El sabor a frutos rojos y fresas fue lo último dulce que probó el paladar de Tania, antes de su detención y posterior traslado a un Cereso de Coahuila, para hoy enfrentar cargos por corrupción.

Ladrillo está en la cárcel...

INCOMODIDAD POLÍTICA

Era algo que se veía venir, pero vale la pena reportar que para alcaldes y funcionarios resulta difícil tratar a Miguel Riquelme como un edil más, ahora que llegó a la alcaldía de Torreón.

En la reunión del fin de semana de la plana mayor del PRI, los alcaldes asistentes saludaron con respeto a Riquelme Solís y la mayoría le dio el trato de superior.

¿Cómo está, jefe? se le salió preguntarle a más de uno de los asistentes, y es algo natural, pues todos ellos lo trataron siendo gobernador y luego Senador de la República.

El tema es delicado y seguramente exigirá una gran madurez del propio Miguel Ángel y de su grupo, para evitar creérsela y comenzar a querer mandar en la vida política coahuilteca.

Los alcaldes Javier Díaz, de Saltillo, y Carlos Villarreal, de Monclova, presentes en la reunión sabatina tricolor, dicen, no sabían como referirse a su homologo lagunero.

Gajes del oficio...

MUÉVANSE TODOS

Los próximos cambios y enroques en el gobierno estatal tienen la finalidad de reforzar a la administración de Manolo Jiménez, rumbo a las elecciones del 2027 y 2029.

Así lo refieren analistas políticos comarcanas al señalar que en su último tramo de gobierno, Jiménez Salinas acomodará las calabazas en el camino.

Nuevos perfiles llegarán para sumar ideas y objetivos al equipo de Jiménez Salinas, que dada su juventud tiene todo para cerrar bien y convertirse en el Gil Mora, de la Selección del PRI nacional.

Para los consumidores de teorías conspiracionistas, es bueno que sepan que el próximo candidato a gobernador no será lagunero.

Llegó el momento para el PRI de hacer política y amarrar la sucesión, pues en Morena, desde Palacio Nacional, el dedo de Sheinbaum apunta ya en favor de la senadora Cecilia Guadiana.

Veremos y diremos...

SE LE ACABÓ EL VALOR

Contra lo esperado por la detención de su hermana, el diputado en receso, Tony Flores, le bajó dos que tres rayitas a sus agresiones y ataques públicos contra el gobierno del estado.

Como los avestruces, el legislador plurinominal del PT eligió esconder la testa, y dejó la defensa de Tania Flores, en voz del líder estatal, Ricardo Mejía Berdeja, cuyo reclamo sonó tibio y vacío.