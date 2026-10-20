Nava: Forman lazo humano en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila para concientizar sobre el cáncer
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El rector Marco Antonio Saldaña Infante llamó a no ignorar síntomas y acudir a valoración médica; la jornada incluyó ponencias en áreas deportivas
NAVA, COAH.- Con charlas informativas y la formación de un lazo humano, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) llevó a cabo una serie de actividades dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo para fomentar una cultura de prevención y detección oportuna del cáncer.
El rector de la institución, Marco Antonio Saldaña Infante, señaló que la prevención es una herramienta indispensable y exhortó a la comunidad a no ignorar síntomas o señales de alerta. En el caso de las mujeres y cualquier persona afectada, pidió acudir con profesionales médicos para recibir una valoración adecuada y un tratamiento oportuno.
Durante las jornadas, organizadas en las áreas deportivas y distintos espacios del plantel, se brindaron ponencias orientadas a generar conciencia, resolver inquietudes y ofrecer guía sobre el cuidado de la salud. Como parte de las actividades, los asistentes se reunieron en la cancha con paraguas y playeras rosas para formar un lazo humano, símbolo de la lucha contra esta enfermedad.
Saldaña Infante agregó que estas iniciativas buscan trascender el ámbito académico y contribuir a la formación integral de la comunidad, mediante espacios de aprendizaje que incentiven hábitos preventivos frente a los principales problemas de salud que impactan a la sociedad.