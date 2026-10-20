Nava: Forman lazo humano en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila para concientizar sobre el cáncer

NAVA, COAH.- Con charlas informativas y la formación de un lazo humano, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) llevó a cabo una serie de actividades dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo para fomentar una cultura de prevención y detección oportuna del cáncer.

El rector de la institución, Marco Antonio Saldaña Infante, señaló que la prevención es una herramienta indispensable y exhortó a la comunidad a no ignorar síntomas o señales de alerta. En el caso de las mujeres y cualquier persona afectada, pidió acudir con profesionales médicos para recibir una valoración adecuada y un tratamiento oportuno.