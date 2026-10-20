Convocan a mujeres de Torreón a jornada gratuita para prevenir el cáncer de mama

La actividad, denominada “Movimiento Rosa”, se desarrollará el próximo domingo 25 de octubre, de las 8:00 a las 9:00 de la mañana, en Paseo Colón, sobre la avenida Allende, específicamente en el espacio donde habitualmente se instala el Paseo de las Emprendedoras.

TORREÓN, COAH.- Con una jornada gratuita que combinará información médica, actividad física y orientación sobre el cuidado de la salud, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) busca reforzar entre las torreonenses la importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama, una enfermedad en la que el diagnóstico oportuno puede marcar una diferencia en el tratamiento.

Amira Darwich García, directora del organismo municipal, informó que la intención es acercar a las mujeres herramientas que les permitan identificar posibles señales de alerta, adoptar hábitos saludables y conocer la importancia de acudir a revisiones médicas periódicas.

Explicó que uno de los principales objetivos es fortalecer la cultura del autocuidado, mediante actividades que también contribuyan al bienestar emocional y físico de las participantes.

Durante la jornada se ofrecerá una charla sobre la detección oportuna del cáncer de mama, en la que se abordarán los cambios físicos a los que se debe prestar atención, así como las medidas preventivas y la importancia de buscar atención profesional ante cualquier anomalía.

Además, personal de la Dirección de Salud Pública Municipal participará con una brigada para brindar orientación y acercar servicios médicos a las asistentes.

El programa contempla también una sesión de yoga y ejercicios de respiración, a cargo de Mónica Franco, fundadora de Consciencia Dharma y especialista en actividades relacionadas con el bienestar físico y emocional.

Darwich García destacó que este tipo de encuentros permiten reunir a instituciones, especialistas y ciudadanía en torno a un mismo objetivo: generar mayor conciencia sobre la salud de las mujeres y promover acciones preventivas que puedan incorporarse a la vida cotidiana.

La funcionaria señaló que la participación será completamente gratuita y no estará limitada a un grupo específico, por lo que invitó a las mujeres interesadas a acudir y aprovechar las actividades programadas.

Los detalles de “Movimiento Rosa” fueron presentados durante una rueda de prensa en la que también participaron Maura Huerta, representante de la Dirección de Salud Pública Municipal, y Mónica Franco.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca ampliar los espacios de información y acompañamiento para las mujeres de Torreón, particularmente durante octubre, mes dedicado a generar conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de su detección temprana