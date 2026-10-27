Nava: Inaugura UTNC módulo de lentes a bajo costo para sus estudiantes

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    Nava: Inaugura UTNC módulo de lentes a bajo costo para sus estudiantes
    Autoridades de la UTNC realizaron el corte del listón inaugural del nuevo módulo de salud visual, que ofrecerá lentes a precios accesibles. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El espacio busca proteger la salud visual de los alumnos y aliviar la economía de las familias universitarias; el rector Marco Antonio Saldaña destacó el apoyo a los “Correcaminos”

NAVA, COAH.- Con el fin de proteger la salud visual de su comunidad estudiantil y apoyar su economía, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) puso en marcha un nuevo módulo de atención visual con lentes a bajo costo.

El rector de la institución, Marco Antonio Saldaña Infante, informó que este espacio está enfocado en atender de manera directa a los alumnos que lo requieran, con el propósito de derribar las barreras económicas que dificultan el acceso a este tipo de atención especializada.

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“Este espacio que ofrece lentes a bajo costo es para cuidar la salud visual de nuestros Correcaminos”, afirmó el rector, quien aseguró que la institución mantendrá el trabajo constante para brindar mejores oportunidades y fortalecer la calidad de vida dentro de la comunidad escolar.

IMPACTO EN EL RENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA

De acuerdo con la institución, este tipo de programas de salud visual trascienden la entrega de anteojos, ya que se convierten en herramientas fundamentales de inclusión y retención escolar.

Una mala salud visual no detectada a tiempo suele traducirse en fatiga crónica, dolores de cabeza y bajo rendimiento académico, por lo que garantizar el acceso a lentes graduados elimina un obstáculo determinante para el aprendizaje.

Asimismo, la UTNC señaló que esta medida alivia la carga financiera de los estudiantes y sus familias al ofrecer soluciones accesibles dentro del propio campus, evitando que los jóvenes pospongan su atención por falta de recursos. Finalmente, destacó que el módulo fomenta una cultura de revisión médica constante y asume un rol activo en el cuidado de la salud física y social de la comunidad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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