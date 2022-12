Saltillo, Coahuila.- Un nombre de alrededor de 70 años tocó la puerta del albergue Refugio de los Necesitados para alojarse en la madrugada de la llegada del frente frío, y no morir en la calle donde siempre duerme.

De acuerdo a los refugios de Saltillo, donde se alojaron al menos 63 personas ante las bajas temperaturas, la mayoría corresponden a personas en situación de calle que se alojan durante la madrugada para regresar a las banquetas apenas amanece.

Luciano Serrano, uno de los encargados del Refugio de los Necesitados, donde actualmente se albergan 20 personas (incluidos niños y niñas), señaló que fueron las autoridades quienes llevaron a los huéspedes y sólo un par llegaron por su propio pie a pedir posada.

“Son personas que llegan de entrada por salida, no se quedan, deciden no hacerlo, no es que se les obligue a salir, pensamos que son personas en situación de calle que de algún modo prefieren regresar ahí”, comentó Luciano.

Durante su estancia tienen derecho a ingresar a un dormitorio y agua para ducharse, cobijas y una cama para dormir fuera de las bancas y banquetas, así como un alimento al día.

Las únicas reglas son mantener limpias las habitaciones, hacer el aseo de los pasillos, no ingerir o ingresar sustancias tóxicas y mantener el orden.

Sin embargo, apenas amanece dichas personas regresan a las calles, mientras que el personal no puede detenerlos, pues ni con tan bajas temperaturas permanecen ahí.

Si acaso, comentó Luciano, regresan de 14:00 a 16:00 horas, cuando se ofrece la comida gratuita del día a adultos mayores y demás personas que se alojan, entre ellos mujeres con sus hijos que enfrentaron violencia de género.

Tal es el caso de Blanca Méndez, a quien, tras la muerte de su madre, los hermanos la despojaron de la casa donde vivían y tuvo que marcharse con su hija a un refugio.

Mientras el padre de la pequeña de 12 años con discapacidad la rechazó desde su nacimiento, sin que hasta la fecha ofrezca una pensión alimenticia.

“Me echaron para afuera, pero de no ser por este refugio estaría en la calle. Aquí nos han tratado muy bien, nos dan comida y alojó a mi hija y a mí”, comentó la madre.

Por las mañanas sale a buscar empleo o limpiar casas y cocheras a cambio de comida, algunas veces reúne ropa donada y la vende en los tianguis.

Más mujeres como Blanca se alojan en este refugio, la mayoría despojadas de sus hogares o huyendo de su propia casa para no ser abusadas por su ex parejas.

Para Luciano, en esta temporada sólo hace la diferencia el duro frío, pues el albergue continúa recibiendo a quienes más lo necesitan durante todo el año y ha servido este 2022 más de tres mil comidas en su comedor comunitario.

“Ojalá las autoridades nos volteen a ver, no solo para traer a personas en el frío sino enviar alimentos, ropa y cobija, también invitamos a quienes gusten hacer un donativo voluntario acercarse a conocer nuestro refugio”, comentó el encargado.