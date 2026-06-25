Niña de 3 años es arrastrada por motociclista en Parras; circulaba a exceso de velocidad y con audífonos (video)

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Coahuila
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    Niña de 3 años es arrastrada por motociclista en Parras; circulaba a exceso de velocidad y con audífonos (video)
    Cámaras de seguridad captaron el momento en que una motocicleta circulaba sobre la calle Atotonilco, en la colonia Independencia, segundos antes de impactar a una menor de 3 años que se encontraba en la vía pública. TOMADA DEL VIDEO

El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes, mientras se analizan las grabaciones de videovigilancia y testimonios para deslindar responsabilidades

La tarde de ayer miércoles , cámaras de seguridad registraron un fuerte accidente en la calle Atotonilco, en la colonia Independencia, donde una menor de 3 años resultó gravemente lesionada tras ser impactada por un motociclista, en Parras.

De acuerdo con las imágenes, el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad y utilizando audífonos, por lo que no se habría percatado de la presencia de la menor, quien se encontraba jugando en la vía pública. La unidad la alcanzó y la arrastró varios metros.

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Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a la menor y posteriormente la trasladaron a un hospital para su atención médica. Hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre su estado de salud.

Elementos de la Policía Municipal y Tránsito tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron el primer peritaje para ubicar al motociclista involucrado.

De acuerdo con algunos testigos, el conductor podría enfrentar responsabilidades debido al uso de audífonos durante la conducción.

Asimismo, se prevé la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que la legislación vigente establece que el descuido o falta de supervisión puede representar un riesgo para menores y derivar en medidas de protección o procedimientos legales.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades tanto del conductor como de la posible falta de vigilancia por parte de los tutores.

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