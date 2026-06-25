Niña de 3 años es arrastrada por motociclista en Parras; circulaba a exceso de velocidad y con audífonos (video)

La tarde de ayer miércoles , cámaras de seguridad registraron un fuerte accidente en la calle Atotonilco, en la colonia Independencia, donde una menor de 3 años resultó gravemente lesionada tras ser impactada por un motociclista, en Parras. De acuerdo con las imágenes, el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad y utilizando audífonos, por lo que no se habría percatado de la presencia de la menor, quien se encontraba jugando en la vía pública. La unidad la alcanzó y la arrastró varios metros.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a la menor y posteriormente la trasladaron a un hospital para su atención médica. Hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre su estado de salud. Elementos de la Policía Municipal y Tránsito tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron el primer peritaje para ubicar al motociclista involucrado.

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De acuerdo con algunos testigos, el conductor podría enfrentar responsabilidades debido al uso de audífonos durante la conducción. Asimismo, se prevé la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que la legislación vigente establece que el descuido o falta de supervisión puede representar un riesgo para menores y derivar en medidas de protección o procedimientos legales. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades tanto del conductor como de la posible falta de vigilancia por parte de los tutores.