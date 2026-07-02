¡Orgullo de Coahuila! Matías Grande, Ana Paula Vázquez y Sebastián García conquistan el Top 5 del tiro con arco mundial

El tiro con arco mexicano cerró el Campeonato Panamericano Tlaxcala 2026 con una postal de élite, pero también con acento coahuilense: tres de los cuatro tricolores que se mantienen dentro del Top 5 del Ranking Mundial tienen vínculo directo con Coahuila.

La lista confirma el gran momento nacional. Andrea Maya Becerra continúa como número uno del mundo en compuesto femenil; Matías Grande aparece en el tercer sitio del recurvo varonil; Sebastián García se ubica cuarto en compuesto varonil, y Ana Paula Vázquez escaló hasta el quinto puesto del recurvo femenil.

El dato pega fuerte para el deporte local porque Grande es identificado con Saltillo y la UAdeC dentro de su desarrollo deportivo; García es originario de Monclova, y Vázquez representa a Ramos Arizpe, municipios que hoy colocan a Coahuila en el mapa internacional de la arquería.