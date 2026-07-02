¡Orgullo de Coahuila! Matías Grande, Ana Paula Vázquez y Sebastián García conquistan el Top 5 del tiro con arco mundial

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    ¡Orgullo de Coahuila! Matías Grande, Ana Paula Vázquez y Sebastián García conquistan el Top 5 del tiro con arco mundial
    Tres arqueros de Coahuila se mantienen entre los mejores cinco del Ranking Mundial tras el Campeonato Panamericano Tlaxcala 2026 FOTO: GEMINI/VANGUARDIA MX

¡Momento histórico para el deporte del estado! Tres arqueros coahuilenses dominan el ranking de la World Archery y se colocan a un paso de la cima del mundo

El tiro con arco mexicano cerró el Campeonato Panamericano Tlaxcala 2026 con una postal de élite, pero también con acento coahuilense: tres de los cuatro tricolores que se mantienen dentro del Top 5 del Ranking Mundial tienen vínculo directo con Coahuila.

La lista confirma el gran momento nacional. Andrea Maya Becerra continúa como número uno del mundo en compuesto femenil; Matías Grande aparece en el tercer sitio del recurvo varonil; Sebastián García se ubica cuarto en compuesto varonil, y Ana Paula Vázquez escaló hasta el quinto puesto del recurvo femenil.

El dato pega fuerte para el deporte local porque Grande es identificado con Saltillo y la UAdeC dentro de su desarrollo deportivo; García es originario de Monclova, y Vázquez representa a Ramos Arizpe, municipios que hoy colocan a Coahuila en el mapa internacional de la arquería.

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Aunque Becerra es jalisciense, su presencia en la cima completa una generación mexicana que compite de tú a tú contra potencias del mundo.

El impulso llega después de una actuación sólida en Tlaxcala, donde México terminó con siete medallas y aseguró 12 plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Grande subió al podio en recurvo varonil y en mixto junto a Alejandra Valencia; García aportó bronces en compuesto varonil y mixto; mientras Ana Paula fue parte del equipo femenil de recurvo que consiguió plata.

Con estos resultados, Coahuila presume algo más que presencia: presume influencia. Saltillo, Monclova y Ramos Arizpe tienen arqueros dentro de la élite mundial y apuntan a sostener el protagonismo de México rumbo a la Copa del Mundo de Madrid, la Final de Copas en Saltillo y el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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