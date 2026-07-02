Organizan en Saltillo encuentro para comprender y atender el TDAH; realizarán caminata

Para generar mayor comprensión sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y promover una sociedad más incluyente, el Centro TEApoyo A.C. llevará a cabo el Primer Congreso sobre el TDAH “Comprender para Transformar”, los días 11 y 12 de julio en Saltillo. El encuentro reunirá a especialistas y personas que viven con este trastorno para compartir conocimientos científicos, experiencias de vida y herramientas prácticas dirigidas a familias, docentes, profesionales de la salud, estudiantes, empresarios y público en general.

De acuerdo con los organizadores, el congreso busca ofrecer una visión integral del TDAH, abordando temas relacionados con el diagnóstico oportuno, la intervención basada en evidencia y las estrategias que favorezcan el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y adultos que viven con esta condición. Entre las actividades programadas se encuentran conferencias especializadas, talleres vivenciales, estrategias para fortalecer el acompañamiento en el hogar, la escuela y la comunidad, además de herramientas enfocadas al ámbito laboral. Como parte del programa también se realizará la Caminata por la Inclusión y Visibilización del TDAH, una actividad gratuita abierta al público con la finalidad de fomentar la sensibilización y el reconocimiento de las personas que viven con este trastorno.

Las conferencias, talleres y la entrega de constancia de participación tendrán una cuota de recuperación de 200 pesos, mientras que la caminata no tendrá costo para los asistentes. Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes al teléfono 844 281 1507 o realizar su registro mediante el formulario habilitado por los organizadores.

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