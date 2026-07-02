Organizan en Saltillo encuentro para comprender y atender el TDAH; realizarán caminata

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    Organizan en Saltillo encuentro para comprender y atender el TDAH; realizarán caminata
    El objetivo del congreso es promover comprensión, inclusión y mejores herramientas de intervención. GENERADA POR IA

El evento se realizará los días 11 y 12 de julio

Para generar mayor comprensión sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y promover una sociedad más incluyente, el Centro TEApoyo A.C. llevará a cabo el Primer Congreso sobre el TDAH “Comprender para Transformar”, los días 11 y 12 de julio en Saltillo.

El encuentro reunirá a especialistas y personas que viven con este trastorno para compartir conocimientos científicos, experiencias de vida y herramientas prácticas dirigidas a familias, docentes, profesionales de la salud, estudiantes, empresarios y público en general.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/deteccion-de-tdah-en-coahuila-alcanza-maximos-historicos-reportan-mas-de-700-casos-anuales-en-el-cesame-HO21499680

De acuerdo con los organizadores, el congreso busca ofrecer una visión integral del TDAH, abordando temas relacionados con el diagnóstico oportuno, la intervención basada en evidencia y las estrategias que favorezcan el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y adultos que viven con esta condición.

Entre las actividades programadas se encuentran conferencias especializadas, talleres vivenciales, estrategias para fortalecer el acompañamiento en el hogar, la escuela y la comunidad, además de herramientas enfocadas al ámbito laboral.

Como parte del programa también se realizará la Caminata por la Inclusión y Visibilización del TDAH, una actividad gratuita abierta al público con la finalidad de fomentar la sensibilización y el reconocimiento de las personas que viven con este trastorno.

https://vanguardia.com.mx/opinion/tdah-es-una-nueva-epidemia-del-siglo-21-EG21500631

Las conferencias, talleres y la entrega de constancia de participación tendrán una cuota de recuperación de 200 pesos, mientras que la caminata no tendrá costo para los asistentes.

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes al teléfono 844 281 1507 o realizar su registro mediante el formulario habilitado por los organizadores.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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