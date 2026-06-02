Niñas de Frontera conquistan campeonato nacional de tochito

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Coahuila
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    Niñas de Frontera conquistan campeonato nacional de tochito
    El equipo coahuilense superó las etapas municipal, regional, estatal y nacional sin conocer la derrota. LIDIET MEXICANO

Alumnas de la primaria Ferrocarriles se mantuvieron invictas desde la etapa municipal hasta la final nacional de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2026

FRONTERA, COAH.- Con esfuerzo, disciplina y pasión por el deporte, un grupo de alumnas de la Escuela Primaria Ferrocarriles Turno Matutino de Frontera logró convertirse en campeón nacional de fútbol bandera dentro de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2026.

Las estudiantes realizaron un recorrido impecable rumbo al título, superando cada etapa sin conocer la derrota y poniendo en alto el nombre de Frontera, de Coahuila y de su institución educativa.

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El supervisor de Educación Física y delegado de la delegación coahuilense, Humberto Riojas Serna, recordó que desde el inicio del torneo las niñas demostraron su calidad dentro del campo. Primero conquistaron la etapa municipal en Frontera y posteriormente las fases regional y estatal celebradas en Monclova, ganando todos sus encuentros.

Ese mismo nivel lo mantuvieron en Guadalajara, sede de la competencia nacional, donde avanzaron partido tras partido hasta llegar a la gran final. Aunque el encuentro decisivo presentó momentos de tensión, las jugadoras supieron sobreponerse y terminaron levantando el trofeo de campeonas nacionales.

Para Riojas, el logro va más allá de una medalla, pues refleja el impacto positivo que tiene el deporte en la formación de niñas y niños, ayudándolos a desarrollar valores como la disciplina, el respeto, el compañerismo y la capacidad de enfrentar retos dentro y fuera de la cancha.

$!Familiares, docentes y compañeros recibieron a las campeonas tras su participación en Guadalajara.
Familiares, docentes y compañeros recibieron a las campeonas tras su participación en Guadalajara. LIDIET MEXICANO

A su regreso a Frontera, las campeonas fueron recibidas por la comunidad estudiantil de la primaria Ferrocarriles, que preparó un festejo para reconocer su logro.

La directora del plantel, Amina Ponce, expresó su orgullo por las alumnas y aseguró que el campeonato es resultado de horas de trabajo, compromiso y dedicación. Destacó además que las integrantes del equipo sobresalen tanto en el ámbito deportivo como en el académico.

Asimismo, reconoció el respaldo de los padres de familia, quienes acompañaron a las estudiantes durante todo el proceso y fueron pieza clave para alcanzar este resultado.

El triunfo también fue reconocido por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien felicitó a las jugadoras, al coach Javier Amaya, al delegado Humberto Riojas y a la directora Amina Ponce.

$!Las alumnas de la primaria Ferrocarriles regresaron a Frontera con el título nacional de fútbol bandera escolar.
Las alumnas de la primaria Ferrocarriles regresaron a Frontera con el título nacional de fútbol bandera escolar. LIDIET MEXICANO

“Reconocemos con orgullo a las alumnas de la Escuela Ferrocarriles Turno Matutino de Frontera por conquistar los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2026, demostrando talento, disciplina y un gran trabajo en equipo”, expresó.

La edil destacó que las estudiantes se mantuvieron invictas desde las etapas locales hasta la nacional, culminando una participación que quedará marcada en la historia deportiva de la ciudad.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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