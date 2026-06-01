Permanece en estado crítico joven boxeador tras sufrir lesión cerebral durante pelea en Cuatro Ciénegas (video)

CASTAÑOS, COAH.- Una función de boxeo celebrada el pasado fin de semana en Cuatro Ciénegas terminó en tragedia, luego de que un joven pugilista de Castaños sufriera una severa lesión cerebral durante el combate, situación que hoy lo mantiene hospitalizado en estado crítico. Se trata de Isaías “El Artillero” Rodríguez, de 23 años de edad, quien tuvo que ser trasladado de emergencia para recibir atención especializada después de sufrir un fuerte traumatismo en el cuadrilátero. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos le practicaron una cirugía cerebral y actualmente permanece bajo observación permanente.

La noticia ha generado preocupación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva de la Región Centro, quienes se han sumado a cadenas de oración por la recuperación del joven. En medio de la incertidumbre, su padre, Isaías Elí Rodríguez Flores, reconoció que el panorama médico es complicado, aunque aseguró que la familia no pierde la esperanza. “Los doctores nos han explicado que el daño es muy delicado. Están trabajando para estabilizarlo y darle todas las posibilidades de salir adelante, pero sabemos que la situación es difícil”, expresó. Relató que desde el momento en que ocurrió la tragedia durante la pelea, su hijo no logró recuperarse completamente, por lo que fue necesario mantenerlo bajo cuidados intensivos. “Han sido días muy pesados para toda la familia. Estamos pendientes de cada reporte médico, de cada noticia que nos puedan dar. Es una espera muy difícil”, comentó.

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El padre describió a Isaías como un joven comprometido con sus metas, apasionado por el deporte y dedicado también a su preparación profesional. “Siempre ha sido una persona que lucha por lo que quiere. Le gusta entrenar, estudiar y salir adelante. Por eso confiamos en que también podrá enfrentar esta batalla”, señaló. A la preocupación por su estado de salud se han sumado los elevados costos médicos que ha generado su atención especializada. Entre la intervención quirúrgica, la hospitalización y los tratamientos necesarios, los gastos continúan aumentando conforme pasan los días.

Rodríguez Flores agradeció las muestras de apoyo que han recibido de personas de distintos municipios de la región, quienes han colaborado económicamente y han enviado mensajes de aliento a la familia. “Nos hemos encontrado con mucha solidaridad. Hay gente que nos conoce y otra que no, pero aun así nos ha brindado ayuda. Estamos muy agradecidos por todas esas muestras de apoyo”, dijo. Finalmente, hizo un llamado a la comunidad para que continúe acompañándolos con sus oraciones mientras esperan una evolución favorable. Finalmente dijo que confían en Dios y los médicos para si hijo pueda salir de esta lucha tan grande.

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