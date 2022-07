No cederá Coahuila sistema de salud local a Federación; ‘tiene Insabi muchas deficiencias’, dice Roberto Bernal

Coahuila no participará en el proceso de federalizar los servicios de salud, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), afirmó Roberto Bernal, secretario de Salud estatal.

El Insabi fue considerado por el gobierno federal como la pieza clave para un Sistema Nacional de Salud universal, y cuya razón de ser fue la de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos a la población sin seguridad social, pero sus resultados no han sido positivos.

Al respecto, el secretario Bernal manifestó que el programa presenta múltiples deficiencias y la dependencia se mantendrá observante sobre la operatividad del mismo en los estados que se han incorporado.

“En varios estados se inició esto, pero Coahuila no; aparentemente los Hospitales Generales van a pasar a formar parte de este IMSS, yo considero que es un tema difícil, no veo un proyecto factible”, declaró

Respecto al surtimiento de medicamentos por parte del Insabi, señaló que no ha sido efectivo.

“Es fecha que todavía no llega lo que nos deben del año pasado y del 2022 no hemos tenido ningún surtimiento de material de curación ni medicamentos, el Insabi no sido muy eficiente, por eso el estado ha tenido que estar comprando medicamentos e insumos para cubrir lo que se necesita en este año”, comentó el Secretario.