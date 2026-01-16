¡No guarde las chamarras! Llega el frente frío 29 este viernes a Coahuila con temperaturas congelantes

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió un llamado urgente a la población para extremar las medidas de prevención ante el pronóstico meteorológico para las próximas 48 horas, derivado del ingreso del frente frío número 29 al territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema frontal ingresará la tarde de este viernes por el norte y noreste del País y se desplazará rápidamente durante el fin de semana, impulsado por una intensa masa de aire polar que provocará un marcado descenso de temperatura, lluvias de consideración y vientos severos en diversas regiones.

Para la madrugada del sábado 17 se pronostican temperaturas de -5 a 0 grados Celsius, con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Asimismo, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, principalmente en regiones de Puebla y Veracruz.

Las condiciones de frío intenso persistirán durante la madrugada del domingo 18, con temperaturas nuevamente de -5 a 0 grados y heladas en zonas serranas del centro y norte del País.

En Coahuila han sido habilitados 100 albergues para las personas en situación vulnerable

Ante este panorama, la CNPC recomendó a la ciudadanía vestirse en capas, utilizando la llamada “técnica de la cebolla”, preferentemente con prendas de algodón o lana; proteger rostro y cabeza para evitar la entrada de aire frío a los pulmones y reducir la pérdida de calor corporal; así como consumir frutas y verduras ricas en vitamina C. En caso de utilizar calentadores de gas o leña, se exhortó a mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones y apagarlos obligatoriamente antes de dormir.

Para quienes transitan por carreteras, las autoridades pidieron extremar precauciones ante la niebla y el posible congelamiento del asfalto, encender luces de niebla y reducir la velocidad. Asimismo, debido a los vientos fuertes, se recomendó asegurar objetos que puedan desprenderse, como macetas o lonas, y mantenerse alejados de árboles, muros en mal estado o cables eléctricos.