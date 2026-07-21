No hay diarrea explosiva en Coahuila, pero la entidad registra más de 60 mil casos de infecciones intestinales

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    No hay diarrea explosiva en Coahuila, pero la entidad registra más de 60 mil casos de infecciones intestinales
    Coahuila acumula 60 mil 672 casos de infecciones intestinales en lo que va de 2026, aunque la cifra representa una disminución respecto al mismo periodo del año pasado, según la Secretaría de Salud federal. UNSPLASH

En lo que va del 2026 los casos de infecciones gastrointestinales suman 60 mil casos, un ritmo de 333 casos diarios

De acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, correspondiente a la semana 27, que corresponde a la primera semana de julio, el estado de Coahuila ha acumulado un total de 60,672 casos de “Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas” en lo que va del año.

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La Secretaría de Salud federal reportó la detección de 2,687 nuevos casos en la entidad. No obstante la magnitud de la cifra acumulada, el panorama muestra una ligera mejoría respecto al mismo periodo del año anterior. En 2025, Coahuila registraba 68,406 casos acumulados a la misma fecha, lo que representa una disminución en la incidencia de este tipo de padecimientos gastrointestinales.

El desglose estadístico por género revela que la población femenina en Coahuila es la que presenta un mayor número de reportes por estas afecciones. Del total de 60,672 casos acumulados en 2026, 33,589 corresponden a mujeres y 27,083 a hombres.

CONTEXTO NACIONAL

A nivel nacional, el boletín detalla que se han registrado 2.1 millones de casos acumulados de estas infecciones en todo el país durante 2026, una cifra superior a los 2 millones de casos reportados en el mismo lapso de 2025.

Tan solo en siete días, se notificaron 91,874 casos nuevos en todo el territorio mexicano.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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