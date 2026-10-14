No lo olvides, CFE continúa con cortes de luz en cinco jornadas en colonias de Torreón

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    No lo olvides, CFE continúa con cortes de luz en cinco jornadas en colonias de Torreón
    La CFE programó interrupciones eléctricas en sectores de Ampliación Lázaro Cárdenas, Francisco Villa y Santiago Ramírez III. CFE

Las suspensiones del servicio se realizarán del 13 al 17 de octubre, entre las 10:30 y las 18:30 horas, por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica

Habitantes de distintas colonias de Torreón deberán prepararse para interrupciones temporales del suministro eléctrico durante esta semana, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las suspensiones están previstas del martes 13 al sábado 17 de octubre, en un horario de las 10:30 a las 18:30 horas. Las afectaciones se distribuirán en diferentes sectores de la ciudad y comprenderán avenidas y calles específicas.

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De acuerdo con la información proporcionada, los trabajos abarcarán las colonias Ampliación Lázaro Cárdenas, Francisco Villa y Santiago Ramírez III.

El calendario de las interrupciones contempla las siguientes zonas:

Martes 13 de octubre: Ampliación Lázaro Cárdenas. La suspensión está prevista en la avenida Rincón del Cristo.

Miércoles 14 de octubre: Ampliación Lázaro Cárdenas. Los trabajos afectarán las calles Internacional, Lorenzo Ávalos, Tampico, Veracruz y Tamaulipas.

Jueves 15 de octubre: colonia Francisco Villa. La interrupción del suministro comprenderá la avenida de la Paz y las calles Tacuba e Ixtacalco.

Jueves 15 de octubre: colonia Francisco Villa. También se contemplan afectaciones en la avenida Xochimilco y la calle Xaltepec.

Viernes 16 de octubre: Santiago Ramírez III. Los cortes abarcarán las calles Veracruz, Nuevo León, Tampico y Durango.

Sábado 17 de octubre: Ampliación Lázaro Cárdenas. La suspensión del servicio está prevista en las calles Héroes de Río Blanco, Lorenzo Ávalos y Tampico.

¿Qué precauciones tomar ante los cortes de luz?

Ante las interrupciones programadas, se recomienda a los habitantes de las zonas señaladas tomar previsiones para reducir las afectaciones en sus actividades cotidianas.

Entre las medidas preventivas se encuentran cargar teléfonos celulares y baterías externas con anticipación, mantener refrigerados los alimentos y desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar posibles daños cuando se restablezca el suministro.

También es conveniente considerar alternativas para quienes trabajan desde casa o dependen de equipos eléctricos durante la jornada.

Los residentes de las calles incluidas en el calendario deberán tomar en cuenta el horario anunciado para organizar sus actividades mientras se realizan los trabajos de mantenimiento.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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