Vinculan al exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, su esposa y tres personas más por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos

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    Vinculan al exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, su esposa y tres personas más por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos
    José Elías “N” y Martha Esther “N” fueron vinculados a proceso por un juez federal. ARCHIVO
Armando Ríos
por Armando Ríos

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La FGR informó que cinco personas fueron vinculadas a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra del exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías “N”, y su esposa, Martha Esther “N”, exdirectora del Centro de Justicia Municipal, además de otras tres personas, por el delito de delincuencia organizada.

Fue este lunes cuando la FGR informó que, luego de una audiencia de vinculación a proceso solicitada ante un juez federal en materia penal, y debido a la suficiencia de los datos de prueba, se logró vincular a proceso a los exfuncionarios para que continúe la investigación en su contra.

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Las investigaciones contra el exsecretario del Ayuntamiento de Torreón durante la administración de Román Cepeda iniciaron en noviembre de 2025, luego de que se incluyeran irregularidades detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la denuncia se señala que la familia está relacionada con un posible desfalco de 66 millones de pesos, que presuntamente fueron destinados de manera ilícita al mantenimiento de 16 pozos y bombas de agua en Torreón.

A raíz de las irregularidades en el caso y de que las operaciones también involucraban posibles actos de delincuencia organizada relacionados con Georgina “N”, José Feliciano “N” y Farid “N”, el caso fue investigado por las unidades de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En la determinación, el juez estableció un plazo de al menos tres meses de investigación complementaria, en la que se indaga, además del delito de delincuencia organizada, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Martha “N” y Georgina “N” deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”, mientras que José Elías “N”, José Feliciano “N” y Farid “N” permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13 “CPS Oaxaca”.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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