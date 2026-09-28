Vinculan al exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, su esposa y tres personas más por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos

Fue este lunes cuando la FGR informó que, luego de una audiencia de vinculación a proceso solicitada ante un juez federal en materia penal, y debido a la suficiencia de los datos de prueba, se logró vincular a proceso a los exfuncionarios para que continúe la investigación en su contra.

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra del exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías “N”, y su esposa, Martha Esther “N”, exdirectora del Centro de Justicia Municipal, además de otras tres personas, por el delito de delincuencia organizada.

Las investigaciones contra el exsecretario del Ayuntamiento de Torreón durante la administración de Román Cepeda iniciaron en noviembre de 2025, luego de que se incluyeran irregularidades detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la denuncia se señala que la familia está relacionada con un posible desfalco de 66 millones de pesos, que presuntamente fueron destinados de manera ilícita al mantenimiento de 16 pozos y bombas de agua en Torreón.

A raíz de las irregularidades en el caso y de que las operaciones también involucraban posibles actos de delincuencia organizada relacionados con Georgina “N”, José Feliciano “N” y Farid “N”, el caso fue investigado por las unidades de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En la determinación, el juez estableció un plazo de al menos tres meses de investigación complementaria, en la que se indaga, además del delito de delincuencia organizada, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Martha “N” y Georgina “N” deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”, mientras que José Elías “N”, José Feliciano “N” y Farid “N” permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13 “CPS Oaxaca”.