Normalistas de Coahuila cruzarán fronteras: harán prácticas en España, Canadá y Argentina

Rubén Barragán Páramo, coordinador general de Educación Normal y Actualización Docente, informó que 22 estudiantes viajarán a España el 31 de octubre para permanecer un mes en la Universidad de Murcia y realizar prácticas en escuelas de educación básica, además de comparar los sistemas educativos español y mexicano.

Estudiantes de las escuelas normales de Coahuila realizarán estancias académicas y prácticas profesionales en España, Canadá y Argentina, como parte de un programa de movilidad internacional que busca fortalecer su preparación como futuros docentes.

Otros 18 normalistas viajarán a Toronto, donde cursarán una estancia académica de un mes. Los participantes cuentan con dominio del inglés, principalmente niveles B1 y B2, y podrán obtener una certificación que les permita ampliar sus oportunidades para impartir clases de este idioma.

Además, cuatro estudiantes viajarán a Argentina para realizar una estancia en la Universidad del Rosario y conocer otras experiencias y modelos educativos.

Las movilidades son financiadas mediante el Programa de Fortalecimiento de la Educación Normal, que cubre gastos como transporte aéreo, hospedaje y alimentación. Para participar, los estudiantes deben cumplir con requisitos como un buen desempeño académico.

Las autoridades educativas señalaron que estas experiencias permitirán a los normalistas adquirir herramientas y conocimientos que posteriormente podrán aplicar en su desempeño profesional y en los procesos de ingreso al sistema educativo.