Normalistas de Coahuila cruzarán fronteras: harán prácticas en España, Canadá y Argentina

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    Normalistas de Coahuila cruzarán fronteras: harán prácticas en España, Canadá y Argentina
    Rubén Barragán Páramo, coordinador general de Educación Normal y Actualización Docente, informó sobre el programa de movilidad internacional para estudiantes normalistas de Coahuila. ARCHIVO
Elena Vega
por Elena Vega

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44 estudiantes viajarán al extranjero para realizar prácticas y estancias académicas como parte de su formación docente

Estudiantes de las escuelas normales de Coahuila realizarán estancias académicas y prácticas profesionales en España, Canadá y Argentina, como parte de un programa de movilidad internacional que busca fortalecer su preparación como futuros docentes.

Rubén Barragán Páramo, coordinador general de Educación Normal y Actualización Docente, informó que 22 estudiantes viajarán a España el 31 de octubre para permanecer un mes en la Universidad de Murcia y realizar prácticas en escuelas de educación básica, además de comparar los sistemas educativos español y mexicano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/fue-un-crimen-raul-vera-arremete-por-la-crisis-de-ahmsa-y-el-golpe-a-monclova-CD23755241

Otros 18 normalistas viajarán a Toronto, donde cursarán una estancia académica de un mes. Los participantes cuentan con dominio del inglés, principalmente niveles B1 y B2, y podrán obtener una certificación que les permita ampliar sus oportunidades para impartir clases de este idioma.

Además, cuatro estudiantes viajarán a Argentina para realizar una estancia en la Universidad del Rosario y conocer otras experiencias y modelos educativos.

Las movilidades son financiadas mediante el Programa de Fortalecimiento de la Educación Normal, que cubre gastos como transporte aéreo, hospedaje y alimentación. Para participar, los estudiantes deben cumplir con requisitos como un buen desempeño académico.

Las autoridades educativas señalaron que estas experiencias permitirán a los normalistas adquirir herramientas y conocimientos que posteriormente podrán aplicar en su desempeño profesional y en los procesos de ingreso al sistema educativo.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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