‘Fue un crimen’: Raúl Vera arremete por la crisis de AHMSA y el golpe a Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    ‘Fue un crimen’: Raúl Vera arremete por la crisis de AHMSA y el golpe a Monclova
    La declaración del obispo emérito ocurrió un día después de que surgiera una oferta de mil 400 millones de dólares por AHMSA y MINOSA. REDES SOCIALES
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Empresas
Empleos
CRISIS

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Personajes


Raúl Vera

Organizaciones


AHMSA

El obispo emérito de Saltillo cuestionó las consecuencias de la crisis de AHMSA para Monclova y sus trabajadores

MONCLOVA, COAH.- La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) no solo significó el cierre de una empresa para Monclova, sino la pérdida de una fuente de sustento para numerosas familias de la Región Centro, afirmó el obispo emérito Raúl Vera López, quien calificó lo ocurrido como un “crimen” y una injusticia.

Durante su visita a Monclova este fin de semana, el religioso fue cuestionado sobre el futuro de la siderúrgica, luego de que durante la subasta realizada el 25 de septiembre en la Ciudad de México surgiera una oferta de mil 400 millones de dólares por AHMSA y su filial Minera del Norte (MINOSA).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/le-roban-celular-y-mil-200-pesos-a-mujer-afuera-de-clinica-del-imss-en-piedras-negras-BD23755015

Vera López dejó claro que su preocupación está centrada en las consecuencias que la crisis de la empresa ha tenido entre los trabajadores y las familias que durante décadas dependieron directa o indirectamente de la actividad siderúrgica.

“Fue un crimen lo que hicieron”, expresó el obispo emérito al referirse al impacto que tuvo el cierre de la empresa en la población de Monclova.

“Arruinaron la vida de todo un pueblo”, declaró ante medios locales.

Las declaraciones del obispo emérito ocurrieron un día después de la subasta de AHMSA y MINOSA, en la que el empresario José Arturo Domínguez Arteaga, vinculado con Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), presentó una postura por mil 400 millones de dólares.

El síndico de AHMSA, Víctor Manuel Aguilera Gómez, llamó a mantener cautela y señaló que la diligencia de subasta no podía darse por concluida mientras no se cumplieran los requisitos correspondientes.

De esta manera, la posibilidad de que AHMSA tenga un nuevo propietario permanece sujeta al cumplimiento de las condiciones del procedimiento.

Para Raúl Vera, no obstante, el eventual cambio de propietario no modifica su valoración sobre las consecuencias que dejó la crisis de la siderúrgica: el cierre de la empresa provocó una afectación profunda en Monclova y en las familias que dependían de su actividad económica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
Empleos
CRISIS

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Personajes


Raúl Vera

Organizaciones


AHMSA

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo

Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo
true

POLITICÓN: Todo está muy raro en la adjudicación de AHMSA... ¿Ancira está detrás?
Leticia Rodarte habla para VANGUARDIA sobre su llegada a la Secretaría de Cultura de Coahuila

Leticia Rodarte habla para VANGUARDIA sobre su llegada a la Secretaría de Cultura de Coahuila
Los medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes y controlar el peso, enfrentan nuevas demandas en Estados Unidos por casos de pérdida repentina de visión.

Ozempic y Mounjaro, bajo la lupa por casos de pérdida de visión
La certificación de INTRA impartida en la Facultad de Trabajo Social, tiene valor curricular.

Saltillo: Alertan sobre urgencia de atender la salud mental; recomienda capacitar a la sociedad en prevención del suicidio
Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos

Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos
Jugadores de Lobos compartieron la celebración con la afición tras conseguir su primera victoria de la campaña.

¡Por fin! Lobos UAdeC consigue su primera victoria de la temporada ante Indios UACJ
Arrieros del México decimonónico

El precio de moverse: de los caballos mulas y burros de 1814 a los automóviles de hoy