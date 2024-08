‘Nosotros tenemos que intervenir por el bien de la justicia’: Obispo Raúl Vera pide responsabilidad y orden social en Saltillo

El pasado jueves 1 de agosto el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, reportó haber escuchado personas en el techo de su vivienda. Este inquietante suceso ha puesto de relieve preocupaciones sobre la seguridad y la respuesta de las autoridades municipales.

De acuerdo con Jackie Campbell, asistente de Vera, tras la presunta presencia de intrusos, se notificó a las autoridades municipales. Aunque los oficiales acudieron al lugar en una primera instancia, no regresaron para realizar rondines de seguridad, dejando al obispo emérito y a su equipo en una situación de vulnerabilidad.

El incidente ocurre en medio de una situación ya tensa. Una empleada doméstica y un escolta de Vera López han sido denunciados por robo y agresiones físicas presuntamente cometidas contra el obispo emérito.

HAY UNA DENUNCIA

Vera explicó su decisión de interponer la denuncia: “Sí hay una denuncia puesta, y es por seguridad, no es que yo quiera hacer daño. Esto yo lo tuve que hacer porque tiene que haber seguridad. Estamos en una estructura que también tiene normas legales”.

El obispo subrayó la importancia de establecer un precedente de responsabilidad y orden social. “Si yo dejara en la impunidad las cosas, estas personas tienen que buscar trabajo en otro lado y deben saber que hay una institución que es parte de la sociedad que juzga un comportamiento equivocado. Yo predico el bien y la paz, me consideraría muy irresponsable si no hubiera presentado las irregularidades ante las autoridades”.

Campbell mencionó que, aunque la denuncia fue levantada por personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), no han recibido información sobre el avance de las investigaciones. “No es que queramos gente detenida, pero no hay una investigación, la integración de una carpeta. De mis denuncias no sé si les notificaron correctamente a ella y al escolta”, explicó Campbell.

El obispo emérito señaló que es la Diócesis la que debe protegerle y manejar la situación contractual de los empleados involucrados. “La diócesis es la que me tiene que proteger. En este caso, la diócesis debe rescindir el contrato de la persona trabajadora implicada”, afirmó Vera.

SIN NOVEDADES EN EL CASO

Por su parte, la FGE no ha proporcionado detalles adicionales sobre la denuncia del obispo emérito. Tanto Campbell como Vera han confirmado que no hay novedades en el caso, lo que ha generado preocupación sobre la efectividad de la respuesta de las autoridades ante situaciones de seguridad y justicia.

El obispo emérito Raúl Vera, conocido por su defensa de la justicia y la paz, ha enfrentado esta situación con la misma coherencia que predica. “Si yo aquí predico que tenemos que tener una conducta correcta y luego me hago cómplice de conductas incorrectas, sería una incoherencia”, afirmó Vera.

Este incidente subraya la necesidad urgente de una respuesta más eficaz y coordinada por parte de las autoridades locales y de justicia para garantizar la seguridad y la correcta aplicación de la ley, no solo para figuras públicas como el obispo emérito, sino para toda la comunidad de Saltillo.