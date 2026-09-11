Nueva conexión Saltillo-Ramos Arizpe, anunciada por Sheinbaum, sin rastro en el PPEF 2027

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    Nueva conexión Saltillo-Ramos Arizpe, anunciada por Sheinbaum, sin rastro en el PPEF 2027
    La ausencia de la obra en el PPEF genera dudas sobre su incorporación al presupuesto federal y sobre los tiempos para su ejecución. VANGUARDIA

El Gobierno Federal no ha informado oficialmente el monto de inversión ni los plazos para ejecutar el proyecto

Durante su reciente visita a Saltillo, donde presentó su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el inicio de una obra vial para la Región Sureste de Coahuila, aunque sin proporcionar mayores detalles sobre el proyecto.

“Estamos conservando la red federal de carreteras, una nueva conexión urbana aquí en Saltillo Ramos Arizpe también ya la vamos a iniciar”, declaró la mandataria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-y-ramos-arizpe-buscan-coordinarse-con-la-federacion-para-nuevo-proyecto-de-conexion-DB23338803

Sin embargo, tras la entrega de la propuesta del Paquete Económico federal, el diputado Jericó Abramo Masso confirmó que, al revisar el desglose y el anexo de obras contempladas en el documento, la conexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe aún no aparece en el listado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

El legislador señaló que el proyecto permanece pendiente de verificación conforme avance la revisión del presupuesto en el Congreso de la Unión.

Aunque medios de comunicación locales han señalado que la obra podría representar una inversión de miles de millones de pesos, el Gobierno Federal no ha proporcionado información oficial adicional.

La falta de certeza sobre el proyecto se extiende también a las autoridades locales y estatales. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Ángel Algara, aclaró que se trata de un proyecto del ámbito federal que no está desarrollando el gobierno estatal, por lo que no han sido informados formalmente.

$!La nueva conexión tendría relevancia para la movilidad entre Saltillo y Ramos Arizpe, municipios con alta actividad industrial y flujo diario de trabajadores.
La nueva conexión tendría relevancia para la movilidad entre Saltillo y Ramos Arizpe, municipios con alta actividad industrial y flujo diario de trabajadores. HÉCTOR GARCÍA

El alcalde Javier Díaz manifestó el propio día del informe que no contaba con claridad respecto a la ubicación ni a las características que tendrá la nueva vía.

Y el propio gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ha señalado que la obra podría tratarse de un esquema de inversión público-privada, aunque reconoció que hasta la fecha no existe claridad oficial al respecto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llega-claudia-sheinbaum-a-coahuila-con-el-tren-carreteras-y-hospitales-como-proyectos-clave-DC23303891

UNA ARTERIA CLAVE

Saltillo y Ramos Arizpe conforman un área urbana profundamente integrada, donde diariamente miles de personas y trabajadores se desplazan para conectar con la franja industrial y empresarial de ambos municipios.

Hasta el momento, se desconoce qué tipo de conexión vial contempla el Gobierno Federal, así como su ubicación, trazo, inversión, fuentes de financiamiento y fecha prevista para el inicio de los trabajos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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