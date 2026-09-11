Nueva conexión Saltillo-Ramos Arizpe, anunciada por Sheinbaum, sin rastro en el PPEF 2027

Durante su reciente visita a Saltillo, donde presentó su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el inicio de una obra vial para la Región Sureste de Coahuila, aunque sin proporcionar mayores detalles sobre el proyecto. “Estamos conservando la red federal de carreteras, una nueva conexión urbana aquí en Saltillo Ramos Arizpe también ya la vamos a iniciar”, declaró la mandataria.

Sin embargo, tras la entrega de la propuesta del Paquete Económico federal, el diputado Jericó Abramo Masso confirmó que, al revisar el desglose y el anexo de obras contempladas en el documento, la conexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe aún no aparece en el listado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). El legislador señaló que el proyecto permanece pendiente de verificación conforme avance la revisión del presupuesto en el Congreso de la Unión. Aunque medios de comunicación locales han señalado que la obra podría representar una inversión de miles de millones de pesos, el Gobierno Federal no ha proporcionado información oficial adicional. La falta de certeza sobre el proyecto se extiende también a las autoridades locales y estatales. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Ángel Algara, aclaró que se trata de un proyecto del ámbito federal que no está desarrollando el gobierno estatal, por lo que no han sido informados formalmente.

El alcalde Javier Díaz manifestó el propio día del informe que no contaba con claridad respecto a la ubicación ni a las características que tendrá la nueva vía. Y el propio gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ha señalado que la obra podría tratarse de un esquema de inversión público-privada, aunque reconoció que hasta la fecha no existe claridad oficial al respecto.

UNA ARTERIA CLAVE Saltillo y Ramos Arizpe conforman un área urbana profundamente integrada, donde diariamente miles de personas y trabajadores se desplazan para conectar con la franja industrial y empresarial de ambos municipios. Hasta el momento, se desconoce qué tipo de conexión vial contempla el Gobierno Federal, así como su ubicación, trazo, inversión, fuentes de financiamiento y fecha prevista para el inicio de los trabajos.

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