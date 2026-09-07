Saltillo y Ramos Arizpe buscan coordinarse con la Federación para nuevo proyecto de conexión

Ante el anuncio de una nueva conexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe, autoridades de ambos municipios coincidieron en la necesidad de mejorar la movilidad regional mediante una mayor coordinación con la Federación y el impulso de alternativas al automóvil particular. Ante el anuncio de una nueva conexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe, autoridades de ambos municipios coincidieron en la necesidad de mejorar la movilidad regional mediante una mayor coordinación con la Federación y el impulso de alternativas al automóvil particular.

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) de Saltillo, Víctor de la Rosa Molina, consideró que la región requiere de una disminución en el uso del automóvil particular para mejorar la conectividad con Ramos Arizpe. Luego de que el Gobierno Federal anunciara una nueva conexión urbana entre ambas ciudades, el titular de la dependencia explicó que el flujo vehicular existente es netamente laboral debido a la vocación industrial de la zona. Fue durante su visita a Saltillo, que la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo expuso “estamos conservando la red federal de carreteras, una nueva conexión urbana aquí en Saltillo, Ramos Arizpe, también ya la vamos a iniciar”. El funcionario municipal reconoció que tras el anuncio realizado el fin de semana, hasta el momento no se cuenta con la presentación oficial del proyecto ni con los detalles técnicos de ingeniería básica para su construcción. “Inmediatamente estuve en comunicación con Tanech Sánchez, director del Centro SICT Coahuila. Lo primero es que celebramos la buena noticia de que el Gobierno Federal esté planteando una solución vial para la conexión Saltillo-Ramos”, afirmó. “No hay ni siquiera un proyecto aún de ingeniería básica, ni sabemos si viene por alguna de las vialidades existentes y forme parte de algún otro proyecto. Y (estamos) a la espera de lo que la Federación nos pueda informar en ese sentido”, agregó. MENOS AUTOS Y MÁS TRANSPORTE Respecto sobre lo que necesita la región para mejorar la conectividad entre estas dos ciudades, el director del IMMUS enfatizó que la solución radica en disminuir la cantidad de vehículos particulares que transitan diariamente. “Menos carros, eso es lo que necesitamos, menos autos. No solamente los transportes de personal, sino también toda la gente que trabaja en la parte administrativa de las empresas y que utiliza los horarios matutinos y vespertinos”, detalló.

De la Rosa Molina estimó que actualmente ocurren aproximadamente 25 mil viajes entre ambas ciudades, lo que concentra un gran número de automóviles en horas pico y complica severamente la circulación vehicular. “Evidentemente si fueran por transporte urbano, si fueran en tren, serían mucho más sencillos de resolver. Cualquiera, absolutamente cualquier proyecto de solución que venga a abonar a esta circulación, evidentemente que es bien visto”, comentó. El funcionario municipal reiteró que la postura oficial en materia de movilidad, apegada a los consensos internacionales, es caminar hacia el uso del transporte masivo en lugar de seguir priorizando la infraestructura para el vehículo particular. Añadió que la distancia que hay entre los centros de trabajo y las viviendas aleja la posibilidad de que la movilidad se dé de manera peatonal o ciclista. “La verdad de las cosas es que las circunstancias sobre la cual se da la movilidad en la zona metropolitana, estando los lugares de trabajo en lugares tan retirados como Derramadero o como Santa María, es más complejo”, afirmó. COORDINACIÓN CON TREN DE PASARJEROS Respecto a la llegada del nuevo tren de pasajeros a la región sureste, reveló que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal encabeza una serie de talleres para planear la integración urbana de las futuras estaciones. “Ahora es una etapa preparativa, una etapa de estudios, una etapa en donde las autoridades, los especialistas aportan información y datos, un poco la propuesta que tiene SEDATU es que a partir de ahí se establezcan algunos criterios”, explicó. Finalmente, indicó que el proyecto federal busca asegurar que los municipios aprovechen al máximo las instalaciones ferroviarias, contemplando de manera prioritaria cómo llegarán y saldrán los usuarios del recinto en su dinámica diaria. “La Sedatu tiene una base, un primer saque de estudio del comportamiento urbano en muchos sentidos, desde la propia valoración del suelo hasta la parte que tiene que ver con la movilidad. Muy amablemente nos hacen participar las autoridades locales para aportar elementos de interés que les puedan ellos dar más luz y luego plantear ya un proyecto formal de integración que seguramente darán a conocer una vez que terminemos esta fase. No solamente es un proyecto de construir vías por donde corren trenes, sino también es ver cómo vamos a hacer para que ambas ciudades aprovechen lo mejor posible”, concluyó. RAMOS TAMBIÉN VE CON BUENOS OJOS Al respecto de lo anunciado por la presidenta, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez expuso que es importante mantener la coordinación entre municipios y la federación.

“No nos la han dado a nosotros a conocer, pero esperemos que sea de gran ayuda como lo va a hacer el tren y sobre todo que haya coordinación entre el estado, el municipio y la federación”, declaró al añadir que apenas se lleva un 3 por ciento de elaboración en planos de puentes y paraderos. El edil destacó que la construcción de la nueva autopista hacia Monclova representará un impacto positivo en materia de seguridad para la región Sureste. “Nos va a dar también mayor certidumbre y sobre todo menos accidentes. Ahorita es una de las carreteras que tenemos más accidentes y que pues bueno, mínimo uno o dos o tres por semana estamos yendo nosotros a con las ambulancias”, afirmó.