Nueva Rosita: buscan a menor de 15 años desaparecida desde el lunes

Coahuila
/ 10 diciembre 2025
    Nueva Rosita: buscan a menor de 15 años desaparecida desde el lunes
    La menor vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta verde militar y sudadera negra con la palabra “Reebok” al momento de su desaparición. FOTO: CORTESÍA

Azul Azeneth García Velázquez desapareció tras salir de su domicilio en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Las autoridades y familiares de Azul Azeneth García Velázquez, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a la menor de 15 años de edad, quien fue reportada como desaparecida tras salir de su domicilio en Nueva Rosita, Coahuila, el pasado lunes alrededor de las 11:00 horas, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

De acuerdo con el reporte, la adolescente mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, tiene el cabello ondulado y como seña particular presenta una cicatriz en la frente del lado izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla azul rasgado en las piernas, una camiseta tipo resaque color verde militar y una sudadera negra con la palabra “Reebok” en letras grandes al frente.

Familiares y autoridades hicieron un llamado urgente a la población para que cualquier información que ayude a dar con su paradero sea reportada de inmediato a los números de emergencia 911 o a las líneas de contacto de las autoridades de búsqueda en Coahuila.

La colaboración ciudadana puede ser clave para localizarla y garantizar su pronto regreso a casa.

Temas


Desaparecidas

Localizaciones


Coahuila
Nueva Rosita

Organizaciones


FGE

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

