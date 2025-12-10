Nueva Rosita: buscan a menor de 15 años desaparecida desde el lunes

NUEVA ROSITA, COAH.- Las autoridades y familiares de Azul Azeneth García Velázquez, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a la menor de 15 años de edad, quien fue reportada como desaparecida tras salir de su domicilio en Nueva Rosita, Coahuila, el pasado lunes alrededor de las 11:00 horas, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

De acuerdo con el reporte, la adolescente mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, tiene el cabello ondulado y como seña particular presenta una cicatriz en la frente del lado izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla azul rasgado en las piernas, una camiseta tipo resaque color verde militar y una sudadera negra con la palabra “Reebok” en letras grandes al frente.

Familiares y autoridades hicieron un llamado urgente a la población para que cualquier información que ayude a dar con su paradero sea reportada de inmediato a los números de emergencia 911 o a las líneas de contacto de las autoridades de búsqueda en Coahuila.

La colaboración ciudadana puede ser clave para localizarla y garantizar su pronto regreso a casa.