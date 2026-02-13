Supervisa Manolo Jiménez avances de la nueva Expo Coahuila en Saltillo

Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Supervisa Manolo Jiménez avances de la nueva Expo Coahuila en Saltillo
    El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Javier Díaz recorrieron la obra de la nueva Expo Coahuila, proyecto clave para detonar el turismo y la economía regional FOTO: CORTESÍA

La primera etapa se prevé concluir en octubre para detonar turismo y economía

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la nueva Expo Coahuila, cuya primera etapa se proyecta concluir en octubre de este año.

Durante el recorrido, el mandatario estatal destacó que este complejo permitirá atraer convenciones, exposiciones, espectáculos y conciertos de talla nacional e internacional, con el objetivo de fortalecer el turismo y el desarrollo económico de la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre talleres para fortalecer habilidades de cuidadores familiares en Saltillo

“Con este gran proyecto vamos a traer convenciones, exposiciones, espectáculos y conciertos de talla nacional e internacional. Vamos a seguir fortaleciendo el turismo y el desarrollo económico de nuestro Estado”, expresó.

PRYECTO DETONADOR PARA LA REGIÓN SURESTE

Jiménez Salinas señaló que, junto con su equipo de trabajo, ha encabezado durante la semana el arranque, anuncio y entrega de obras en municipios como Monclova, Piedras Negras y Torreón, y que ahora correspondió a la Región Sureste supervisar este proyecto estratégico.

Subrayó que la nueva Expo Coahuila será un espacio diseñado para albergar grandes eventos que impacten de manera directa en la economía local, particularmente en sectores como hotelería, comercio y servicios.

$!La nueva Expo Coahuila contará con espacios para convenciones, espectáculos y eventos internacionales, fortaleciendo la proyección de Saltillo
La nueva Expo Coahuila contará con espacios para convenciones, espectáculos y eventos internacionales, fortaleciendo la proyección de Saltillo FOTO: CORTESÍA

El mandatario adelantó que en los próximos días sostendrán visitas a recintos similares en Estados Unidos, con el propósito de revisar modelos exitosos y llevar el proyecto al siguiente nivel, posicionando a Coahuila como referente nacional e internacional en infraestructura para eventos.

COMPLEJO INTEGRAL Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El proyecto contempla diversas áreas y amenidades, entre ellas Forum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Wine Garden Food Court, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape y Villas del Desierto.

$!El proyecto Expo Coahuila contempla foros, explanadas y áreas temáticas que ampliarán la oferta de infraestructura para grandes eventos
El proyecto Expo Coahuila contempla foros, explanadas y áreas temáticas que ampliarán la oferta de infraestructura para grandes eventos FOTO: CORTESÍA

El gobernador recordó que el Rodeo Saltillo, celebrado en estas instalaciones, registró en 2025 una asistencia superior a 80 mil personas, con una ocupación hotelera del 95 por ciento y una derrama económica mayor a 40 millones de pesos.

“Con la nueva Expo Coahuila, este tipo de eventos se potencializarán con instalaciones amplias, cómodas y modernas, y seguiremos consolidando a nuestro Estado como punto de referencia nacional e internacional”, afirmó.

Temas


Infraestructura
Turismo
Feria de Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

