Supervisa Manolo Jiménez avances de la nueva Expo Coahuila en Saltillo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la nueva Expo Coahuila, cuya primera etapa se proyecta concluir en octubre de este año.

Durante el recorrido, el mandatario estatal destacó que este complejo permitirá atraer convenciones, exposiciones, espectáculos y conciertos de talla nacional e internacional, con el objetivo de fortalecer el turismo y el desarrollo económico de la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre talleres para fortalecer habilidades de cuidadores familiares en Saltillo

“Con este gran proyecto vamos a traer convenciones, exposiciones, espectáculos y conciertos de talla nacional e internacional. Vamos a seguir fortaleciendo el turismo y el desarrollo económico de nuestro Estado”, expresó.

PRYECTO DETONADOR PARA LA REGIÓN SURESTE

Jiménez Salinas señaló que, junto con su equipo de trabajo, ha encabezado durante la semana el arranque, anuncio y entrega de obras en municipios como Monclova, Piedras Negras y Torreón, y que ahora correspondió a la Región Sureste supervisar este proyecto estratégico.

Subrayó que la nueva Expo Coahuila será un espacio diseñado para albergar grandes eventos que impacten de manera directa en la economía local, particularmente en sectores como hotelería, comercio y servicios.