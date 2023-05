‘Nunca hubo voluntad para construir un bloque opositor en Coahuila’; Lenin Pérez señala ‘sospechosísimo’

El candidato de Unidad Democrática de Coahuila y el Partido Verde de México por la gubernatura del Estado, Lenin Pérez, negó que los partidos de izquierda que actualmente compiten en su contra en la contienda, hubieran tenido voluntad para formar una alianza en algún momento y dijo que no tiene interés de declinar su contienda.

“Ojalá que declinen Guadiana y Mejía, suena más responsable. Somos los únicos que representamos el cambio, los tres son del PRI”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Candidatos a gubernatura de Coahuila firman compromisos con el gremio magisterial

Durante una entrevista, Lenin Pérez manifestó que hasta ahora y tampoco en meses anteriores de que iniciara la contienda, fue buscado por la dirigencia nacional de Morena para formar un bloque opositor al proyecto de la candidatura de Manolo Jiménez Salinas del PRI.

Desde ese contexto, dijo que es falso que lo hubiera buscado para una posible declinación el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su reciente visita a Coahuila, donde acompañó a Armando Guadiana Tijerina en sus actividades de campaña de Morena.

“A nosotros no nos ha buscado nadie, ni antes del proceso. Cuando faltaban 24 horas para el cierre de los registros, se quiso armar una alianza irresponsablemente. He dicho que lo que está pasando en Coahuila no es casualidad. En todo el país hay una alianza de la izquierda, y aquí hay una evidente irresponsabilidad de la política nacional que abandonó a Coahuila en términos de construir un consenso de una alianza real”, mencionó.

Criticó, que mientras en Estado de México ya tenían bien establecido un candidato a gobernador desde mediados del año pasado, en Coahuila el nombre apenas surgió en diciembre con un tiempo apresurado.

“Es demagogia, es mentira; nunca hubo ni hay voluntad real de construir un bloque opositor en Coahuila”, expresó.

Aseveró que en algún momento hubo una plática no formal para que su partido se uniera a un bloque de izquierda a cambio de que les permitieran postular a candidatos en cuatro distritos del norte de Coahuila; sin embargo, desde ahí hubo una negativa, por lo que optaron por terminar juntos.

TE PUEDE INTERESAR: Habrá resultados preliminares de elección de Coahuila a las 22:00 horas del 4 de junio

“Cuando nosotros platicamos; hablábamos de cuatro distritos para Unidad Democrática, no pedimos nada personal, se lo pueden preguntar a Guadiana. Nos dijeron que no, que eso no lo veía bien la dirigencia nacional, entonces ahí evidentemente hay un alto grado de sospechosísimo de lo que pasó en Coahuila”, manifestó Lenin Pérez.