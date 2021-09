Obispo de la Diócesis de Piedras Negras pide respetar el derecho a la vida

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante las iniciativas para despenalizar el aborto en Coahuila lo cual es un tema que ya ha tomado el máximo órgano de justicia en el país, por lo cual se los Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corresponde determinar si es constitucional lo que estipula el código penal para la entidad lo cual podría sentar un precedente para la vida de las mujeres y personas gestantes.

El Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño, levantó la voz pidiendo que “valoren la vida”, señalando que es un tema muy controversial y delicado, haciendo el llamado a la comunidad para “manifestar ese deseo que, como creyentes, tenemos en respetar la vida”.

El Obispo detalló que nunca estará a favor de dar un castigo a una mujer que haya vivido esta situación, estando “a favor de defender a quien es indefenso y no puede hacer nada para salvar su vida”, señalando que se “está violentando un derecho que todos tenemos”, poniendo como ejemplo que si no se respetará tal derecho, muchos no estuviéramos aquí.

Previamente a las modificaciones ya establecidas en el pleno de hoy, el articulo 195 y 196 del Código Penal de Coahuila afirmaba que comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción en cualquier etapa del embarazo y se impondrán de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la asista con tal propósito.

Dichos artículos, desde la perspectiva de los ministros son anticonstitucionales, ya que atenta contra los derechos autonomía y libertad de las mujeres.