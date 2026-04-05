Obispo de Saltillo alerta por aumento de adicciones y llama a reforzar apoyo familiar y comunitario

El líder religioso manifestó su preocupación por la vulnerabilidad de la juventud local, señalando que “es un problema fuerte que está cundiendo” y que percibe una sensación de impotencia generalizada.

Ante el creciente consumo de sustancias ilícitas en la región, el obispo de Saltillo , Hilario González García reconoció que las adicciones representan un desafío crítico que requiere atención inmediata de toda la sociedad.

Aunque reconoció el trabajo de las instituciones de salud y seguridad, el Obispo enfatizó que la solución debe nacer desde el núcleo social básico para rescatar a quienes han caído en el consumo.

“Creo que nuestras comunidades cristianas y nuestras familias debemos estar más al pendiente de los jóvenes; hay mucha oferta de situaciones con acceso a drogas”, advirtió Monseñor.

Hizo un hincapié especial en que el mensaje de la Pascua debe servir como un motor de liberación para aquellos que se encuentran “esclavizados” por el consumo de estupefacientes.

“Jesús viene y nos libera de lo que nosotros no nos podemos liberar; hay heridas que solamente el Señor puede sanar y nos puede ayudar”, reflexionó González García.

Recordó que las parroquias están abiertas para orientar a quienes buscan ayuda, ofreciendo acompañamiento a través de la pastoral familiar y juvenil para iniciar procesos de rehabilitación.

“Si se acercan a sus parroquias, por ahí se puede empezar a desintoxicar”, concluyó el jerarca, invitando a los jóvenes a buscar el apoyo espiritual y comunitario disponible en la Diócesis.