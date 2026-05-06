Obtienen 97 alumnos de Prepa pase automático a nivel Licenciatura en la UAdec

La Universidad Autónoma de Coahuila otorgó pases directos a licenciaturas e ingenierías a egresadas y egresados de sus bachilleratos, como reconocimiento a su excelencia académica en las unidades Sureste, Laguna y Norte. En total, 97 estudiantes fueron beneficiados: 72 de la Unidad Sureste, 11 de la Unidad Laguna y 14 de la Unidad Norte, provenientes de diversos planteles del sistema de Bachillerato de la institución. Las ceremonias se llevaron a cabo de manera simultánea en las tres regiones universitarias.

En representación del rector Octavio Pimentel Martínez, el oficial mayor Josué Eli Garza Carrales destacó que este mecanismo no solo facilita el acceso al nivel superior, sino que refleja un modelo institucional basado en el mérito, la disciplina y la constancia. “Este esquema reconoce el esfuerzo sostenido de quienes decidieron no conformarse y mantener un compromiso permanente con su formación académica”, expresó, al tiempo que extendió el reconocimiento a familias y docentes por su acompañamiento en el proceso educativo.

Por su parte, la coordinadora de Bachilleratos, Patricia Martínez Martínez, subrayó que el programa responde a una política educativa estructurada, orientada a garantizar procesos de admisión equitativos y sustentados en el desempeño académico. Explicó que el pase directo se obtiene mediante dos vías: la primera, a través de los mejores promedios de cada plantel, reconociendo la excelencia sostenida; y la segunda, mediante resultados sobresalientes en la evaluación externa DominaBach del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, que mide el dominio de conocimientos en distintas áreas.

Autoridades universitarias coincidieron en que este modelo fortalece la cultura del esfuerzo y envía un mensaje claro a la comunidad estudiantil: el desempeño académico constante abre oportunidades reales de desarrollo profesional.

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